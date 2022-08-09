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Шлифмашина вибрационная Metabo G 500
5.0
1
Найти аналог
Прямые шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Metabo G 500
    Арт. Х11807
    5.0
    1
    Шлифмашина вибрационная Metabo G 500

      Шлифмашина вибрационная Metabo G 500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11807
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		заточка, гравирование
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Прямошлифовальная машина Metabo G 500 606301000 предназначена для фигурной шлифовки, снятия заусенцев и заточки материалов в местах с легким доступом. Небольшие размеры инструмента и малый вес увеличивают комфорт во время работы. Угольные щетки с функцией автоотключения при предельном износе предотвращают повреждение коллектора двигателя.

        Преимущества

        • Длительная работа. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов прямошлифовальной машиныMetabo G 500 606301000
        • Удобный хват. Корпус удобно ложится в руку, обеспечивая надежный хват и отличный контроль над инструментом
        • Легкое использование. Двухпозиционная кнопка включения упрощает работу оператора, нет необходимости удерживать кнопку во время работы
        • Закаленный цанговый зажим обеспечивает точное круговое движение закрепленных шлифовальных штифтов
        • Самоотключающиеся угольные щётки
        • Укороченный корпус
        • Используется для привода гибких валов