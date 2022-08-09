Шлифмашина вибрационная Metabo G 500

Преимущества

Длительная работа. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов прямошлифовальной машиныMetabo G 500 606301000

Удобный хват. Корпус удобно ложится в руку, обеспечивая надежный хват и отличный контроль над инструментом

Легкое использование. Двухпозиционная кнопка включения упрощает работу оператора, нет необходимости удерживать кнопку во время работы

Закаленный цанговый зажим обеспечивает точное круговое движение закрепленных шлифовальных штифтов

Самоотключающиеся угольные щётки

Укороченный корпус

Используется для привода гибких валов

Прямошлифовальная машина Metabo G 500 606301000 предназначена для фигурной шлифовки, снятия заусенцев и заточки материалов в местах с легким доступом. Небольшие размеры инструмента и малый вес увеличивают комфорт во время работы. Угольные щетки с функцией автоотключения при предельном износе предотвращают повреждение коллектора двигателя.