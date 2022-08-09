Шлифмашина вибрационная Metabo G 500
Арт. Х11807
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|заточка, гравирование
- Прямошлифовальная машина Metabo G 500 606301000 предназначена для фигурной шлифовки, снятия заусенцев и заточки материалов в местах с легким доступом. Небольшие размеры инструмента и малый вес увеличивают комфорт во время работы. Угольные щетки с функцией автоотключения при предельном износе предотвращают повреждение коллектора двигателя.
Преимущества
- Длительная работа. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов прямошлифовальной машиныMetabo G 500 606301000
- Удобный хват. Корпус удобно ложится в руку, обеспечивая надежный хват и отличный контроль над инструментом
- Легкое использование. Двухпозиционная кнопка включения упрощает работу оператора, нет необходимости удерживать кнопку во время работы
- Закаленный цанговый зажим обеспечивает точное круговое движение закрепленных шлифовальных штифтов
- Самоотключающиеся угольные щётки
- Укороченный корпус
- Используется для привода гибких валов