Шлифмашина вибрационная Skil 7338LA
Арт. Х1156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Размер абразивной бумаги, мм
|93x230
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Ширина рабочей поверхности, мм
|92
- Виброшлифовальная машина SKIL 7338LA F0157338LA используется для быстрой и гладкой обработки больших поверхностей. Рукоятка с мягким покрытием способствует комфортной работе пользователя. Предусмотрена возможность крепления шлифлистов как на липучке, так и при помощи зажимов. Встроенный патрубок позволяет подключать к инструменту пылесос, что обеспечивает чистоту рабочего места.
Преимущества
- Размер шлифовального листа с «липучкой»: 93x186 мм
- Небольшой вес
- Встроенная система подключения пылесоса
- Крепление шлифлистов - на "липучке" и с помощью зажимов
- Низкий уровень шума и вибрации
- Удобно расположенный выключатель (в верхней части корпуса)
- Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы виброшлифовальной машиной SKIL 7338LA F0157338LA