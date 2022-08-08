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Шлифмашина вибрационная Skil 7338LA
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Skil 7338LA
    Арт. Х1156
    5.0
    1
    Шлифмашина вибрационная Skil 7338LA
    Шлифмашина вибрационная Skil 7338LA
      Шлифмашина вибрационная Skil 7338LA
      Шлифмашина вибрационная Skil 7338LA

      Шлифмашина вибрационная Skil 7338LA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1156
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x230
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		92
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброшлифовальная машина SKIL 7338LA F0157338LA используется для быстрой и гладкой обработки больших поверхностей. Рукоятка с мягким покрытием способствует комфортной работе пользователя. Предусмотрена возможность крепления шлифлистов как на липучке, так и при помощи зажимов. Встроенный патрубок позволяет подключать к инструменту пылесос, что обеспечивает чистоту рабочего места.

        Преимущества

        • Размер шлифовального листа с «липучкой»: 93x186 мм
        • Небольшой вес
        • Встроенная система подключения пылесоса
        • Крепление шлифлистов - на "липучке" и с помощью зажимов
        • Низкий уровень шума и вибрации
        • Удобно расположенный выключатель (в верхней части корпуса)
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы виброшлифовальной машиной SKIL 7338LA F0157338LA