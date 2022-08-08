Шлифмашина вибрационная Skil 7338LA

Преимущества

Размер шлифовального листа с «липучкой»: 93x186 мм

Небольшой вес

Встроенная система подключения пылесоса

Крепление шлифлистов - на "липучке" и с помощью зажимов

Низкий уровень шума и вибрации

Удобно расположенный выключатель (в верхней части корпуса)

Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы виброшлифовальной машиной SKIL 7338LA F0157338LA

Виброшлифовальная машина SKIL 7338LA F0157338LA используется для быстрой и гладкой обработки больших поверхностей. Рукоятка с мягким покрытием способствует комфортной работе пользователя. Предусмотрена возможность крепления шлифлистов как на липучке, так и при помощи зажимов. Встроенный патрубок позволяет подключать к инструменту пылесос, что обеспечивает чистоту рабочего места.