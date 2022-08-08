Шлифмашина вибрационная Skil 7366AC

Преимущества

Удобный хват. Инструмент оснащен рукояткой с мягкой накладкой - для уверенного и комфортного хвата

Чистая работа. Инструмент оснащен пылесборником с двойным фильтром - для эффективного удаления пыли

Низкие уровни шума и вибрации

Малый вес вибрационной шлифмашины Skil 7366 АС

Возможность использования шлифлистов на липучке размером 93х185 мм

Небольшие размеры

Система контроля давления на инструмент

Крепление шлифлистов - на "липучке" и с помощью зажимов

Отвод шлифовальной пыли в три стороны

Вибрационная шлифмашина Skil 7366 AC оснащена светодиодами "Контроль давления" - для своевременного информирования оператора о чрезмерном нажиме на инструмент. Пылесборник с двойным фильтром - для эффективного удаления пыли с рабочей поверхности. Шлифлисты крепятся с помощью "липучки" и обычных зажимов.