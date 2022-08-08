Шлифмашина вибрационная Skil 7366AC
Арт. Х1157
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|240
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Возможность подключения к пылесосу
|Нет
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Крепление шлифлиста
|зажим/липучка
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Плавный пуск
|Нет
- Вибрационная шлифмашина Skil 7366 AC оснащена светодиодами "Контроль давления" - для своевременного информирования оператора о чрезмерном нажиме на инструмент. Пылесборник с двойным фильтром - для эффективного удаления пыли с рабочей поверхности. Шлифлисты крепятся с помощью "липучки" и обычных зажимов.
Преимущества
- Удобный хват. Инструмент оснащен рукояткой с мягкой накладкой - для уверенного и комфортного хвата
- Чистая работа. Инструмент оснащен пылесборником с двойным фильтром - для эффективного удаления пыли
- Низкие уровни шума и вибрации
- Малый вес вибрационной шлифмашины Skil 7366 АС
- Возможность использования шлифлистов на липучке размером 93х185 мм
- Небольшие размеры
- Система контроля давления на инструмент
- Крепление шлифлистов - на "липучке" и с помощью зажимов
- Отвод шлифовальной пыли в три стороны