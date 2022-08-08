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Шлифмашина вибрационная Skil 7366AC
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Skil 7366AC
    Арт. Х1157
    5.0
    1
    Шлифмашина вибрационная Skil 7366AC

      Шлифмашина вибрационная Skil 7366AC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1157
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Мощность, Вт
      		240
      Возможность подключения к пылесосу
      		Нет
      Крепление шлифлиста
      		зажим/липучка
      Плавный пуск
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная шлифмашина Skil 7366 AC оснащена светодиодами "Контроль давления" - для своевременного информирования оператора о чрезмерном нажиме на инструмент. Пылесборник с двойным фильтром - для эффективного удаления пыли с рабочей поверхности. Шлифлисты крепятся с помощью "липучки" и обычных зажимов.

        Преимущества

        • Удобный хват. Инструмент оснащен рукояткой с мягкой накладкой - для уверенного и комфортного хвата
        • Чистая работа. Инструмент оснащен пылесборником с двойным фильтром - для эффективного удаления пыли
        • Низкие уровни шума и вибрации
        • Малый вес вибрационной шлифмашины Skil 7366 АС
        • Возможность использования шлифлистов на липучке размером 93х185 мм
        • Небольшие размеры
        • Система контроля давления на инструмент
        • Крепление шлифлистов - на "липучке" и с помощью зажимов
        • Отвод шлифовальной пыли в три стороны