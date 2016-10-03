Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
Арт. Х1161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x115
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Ширина рабочей поверхности, мм
|114
- Шлифмашина Stanley STSS025 предназначена для выполнения шлифовальных работ на различных поверхностях. Крепление шлифовальных листов осуществляется как с помощью липучки, так и зажима. Машина удобна в работе и обладает высокой производительностью. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена эффективная система удаления опилок.
Преимущества
- Производительный мотор
- Удобное управление одной рукой
- Эффективная система удаления опилок соберет их в пылесборник
- Компактный дизайн и небольшой вес шлифмашины Stanley STSS025
- Размер шлифовального листа - 114х114 мм
- Число оборотов: 16000 в минуту