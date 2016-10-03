Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU

Преимущества

Производительный мотор

Удобное управление одной рукой

Эффективная система удаления опилок соберет их в пылесборник

Компактный дизайн и небольшой вес шлифмашины Stanley STSS025

Размер шлифовального листа - 114х114 мм

Число оборотов: 16000 в минуту

Шлифмашина Stanley STSS025 предназначена для выполнения шлифовальных работ на различных поверхностях. Крепление шлифовальных листов осуществляется как с помощью липучки, так и зажима. Машина удобна в работе и обладает высокой производительностью. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена эффективная система удаления опилок.