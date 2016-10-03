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Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
4.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
    Арт. Х1161
    4.0
    1
    Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
    Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
    Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
    Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
    Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
      Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
      Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
      Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
      Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU
      Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU

      Шлифмашина вибрационная Stanley STSS025-RU

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1161
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x115
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		114
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифмашина Stanley STSS025 предназначена для выполнения шлифовальных работ на различных поверхностях. Крепление шлифовальных листов осуществляется как с помощью липучки, так и зажима. Машина удобна в работе и обладает высокой производительностью. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена эффективная система удаления опилок.

        Преимущества

        • Производительный мотор
        • Удобное управление одной рукой
        • Эффективная система удаления опилок соберет их в пылесборник
        • Компактный дизайн и небольшой вес шлифмашины Stanley STSS025
        • Размер шлифовального листа - 114х114 мм
        • Число оборотов: 16000 в минуту