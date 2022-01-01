Шлифовальная губка Master Color 30-5302, мелкая/средняя, 100x70x25 мм, карбид кремния
Арт. О00000025719
Шлифовальная губка Master Color 30-5302, мелкая/средняя, 100x70x25 мм, карбид кремния
Арт. О00000025719
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|губка
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Габариты, мм
|100x70x25
- Губка шлифовальная Master Color 30-5302, применяется для ручной обработки труднодоступных мест и изделий, имеющих неровную поверхность. Используется при шлифовании прямых углов, профильных поверхностей. Губка имеет высокий рабочий ресурс.
Преимущества
- Размер: 100х70х25 мм
- Зернистость: средняя, мелкая
- Покрытие: карбид кремния