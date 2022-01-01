Шлифовальная губка Master Color 30-5302, мелкая/средняя, 100x70x25 мм, карбид кремния

Преимущества

Размер: 100х70х25 мм

Зернистость: средняя, мелкая

Покрытие: карбид кремния

Губка шлифовальная Master Color 30-5302, применяется для ручной обработки труднодоступных мест и изделий, имеющих неровную поверхность. Используется при шлифовании прямых углов, профильных поверхностей. Губка имеет высокий рабочий ресурс.