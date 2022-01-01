Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальная губка Master Color 30-5304, средняя/грубая, 100x70x25 мм, карбид кремния
115 ₽
Шлифовальные губки
    Шлифовальная губка Master Color 30-5304, средняя/грубая, 100x70x25 мм, карбид кремния
    Арт. О00000025720
    Шлифовальная губка Master Color 30-5304, средняя/грубая, 100x70x25 мм, карбид кремния
    Шлифовальная губка Master Color 30-5304, средняя/грубая, 100x70x25 мм, карбид кремния
      Шлифовальная губка Master Color 30-5304, средняя/грубая, 100x70x25 мм, карбид кремния
      Шлифовальная губка Master Color 30-5304, средняя/грубая, 100x70x25 мм, карбид кремния

      Шлифовальная губка Master Color 30-5304, средняя/грубая, 100x70x25 мм, карбид кремния

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025720

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		губка
      Габариты, мм
      		100x70x25
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Губка шлифовальная MASTER COLOR 30-5304 применяется для ручной обработки труднодоступных мест и изделий, имеющих неровную поверхность. Используется при шлифовании прямых углов, профильных поверхностей. Губка имеет высокий рабочий ресурс.

        Преимущества

        • Размер: 100х70х25 мм
        • Зернистость: средняя, грубая
        • Покрытие: карбид кремния