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Шлифовальная лента для Jet JSG-64 и JSG-233A-M, 180G, 100x914 мм
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Шлифовальная лента для Jet JSG-64 и JSG-233A-M, 180G, 100x914 мм
Шлифовальные ленты для станков
Шлифовальная лента для Jet JSG-64 и JSG-233A-M, 180G, 100x914 мм
Арт. jet_13412
Шлифовальная лента для Jet JSG-64 и JSG-233A-M, 180G, 100x914 мм
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Нет в наличии
Арт. jet_13412
Характеристики
Производитель
Зернистость
180
Ширина, мм
100
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Лента шлифовальная подходит для работы со станками JET JSG-64 и JSG-233A-M.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы