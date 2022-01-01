Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальная лента для Jet JSG-64 и JSG-233A-M, 180G, 100x914 мм
Найти аналог
Шлифовальные ленты для станков
    Шлифовальная лента для Jet JSG-64 и JSG-233A-M, 180G, 100x914 мм
    Арт. jet_13412
    Шлифовальная лента для Jet JSG-64 и JSG-233A-M, 180G, 100x914 мм

      Шлифовальная лента для Jet JSG-64 и JSG-233A-M, 180G, 100x914 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13412

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Зернистость
      		180
      Ширина, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы