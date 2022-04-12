Шлифовальная лента Jet 150x2260 мм 100G (для EHVS-80, OES-80CS)
Арт. Х12403358
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Зернистость
|100
|
Ширина, мм
|150
- Шлифовальная лента Jet SL150.2260.100G является сменным элементом станков Jet EHVS-80, OES-80CS. Используется для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, шпона, мебельного щита, МДФ, ДСП, ЛДСП, паркета, сталей, цветных металлов (универсальный материал). Лента замкнута в кольцо. Крепится на специальный продольный шлифовальный узел.
Преимущества
- Зерно – оксид алюминия
- Покрытие – полуоткрытое
- Основа – полиэстер
- Материал водостойкий, возможно использовать с СОЖ
- Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно
- С помощью ленты удобно обрабатывать длинные заготовки