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Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 100G (для JSG-96, 31А)
4.5
2
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Шлифовальные ленты для станков
    Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 100G (для JSG-96, 31А)
    Арт. Х1240393
    4.5
    2
    Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 100G (для JSG-96, 31А)
    Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 100G (для JSG-96, 31А)
    Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 100G (для JSG-96, 31А)
    Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 100G (для JSG-96, 31А)
      Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 100G (для JSG-96, 31А)
      Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 100G (для JSG-96, 31А)
      Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 100G (для JSG-96, 31А)
      Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 100G (для JSG-96, 31А)

      Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 100G (для JSG-96, 31А)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240393
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Зернистость
      		100
      Ширина, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальная лента Jet SL150.1220.100G является сменным элементом станков Jet JSG-96, 31A. Используется для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, шпона, мебельного щита, МДФ, ДСП, ЛДСП, паркета, сталей, цветных металлов (универсальный материал). Лента замкнута в кольцо. Крепится на специальный продольный шлифовальный узел.

        Преимущества

        • Зерно – оксид алюминия
        • Покрытие – полуоткрытое
        • Основа – полиэстер
        • Материал водостойкий, возможно использовать с СОЖ
        • Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно
        • С помощью ленты удобно обрабатывать длинные заготовки