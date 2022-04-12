Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 80G (для JSG-96, 31А)
Арт. Х1240374
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Зернистость
|80
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Ширина, мм
|150
- Шлифовальная лента Jet SL150.1220.80G является сменным элементом станков Jet JSG-96, 31A. Используется для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, шпона, мебельного щита, МДФ, ДСП, ЛДСП, паркета, сталей, цветных металлов (универсальный материал). Лента замкнута в кольцо. Крепится на специальный продольный шлифовальный узел.
Преимущества
- Зерно – оксид алюминия
- Покрытие – полуоткрытое
- Основа – полиэстер
- Материал водостойкий, возможно использовать с СОЖ
- Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно
- С помощью ленты удобно обрабатывать длинные заготовки