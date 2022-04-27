Шлифовальная лента Jet SIA 150x1220 мм 150G (для JSG-96, 31А)
Арт. Х12403332
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Зернистость
|150
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Ширина, мм
|150
- Шлифовальная лента Jet SL150.1220.150G является сменным элементом станков Jet JSG-96, 31A. Используется для шлифования твердых и мягких пород древесины, фанеры, шпона, мебельного щита, МДФ, ДСП, ЛДСП, паркета, сталей, цветных металлов (универсальный материал). Лента замкнута в кольцо. Крепится на специальный продольный шлифовальный узел. Данный материал допускается мыть снаружи (керосином).
Преимущества
- Зерно – оксид алюминия
- Покрытие – полуоткрытое
- Основа – Х – ткань жесткая, смесовая
- Благодаря постоянному вращению износ ленты происходит равномерно
- С помощью ленты удобно обрабатывать длинные заготовки