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Шлифовальная лента Практика Мастер 031-464, 75х533 мм, P120, 3 шт
5.0
1
200 ₽
240 ₽
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-464, 75х533 мм, P120, 3 шт
    Арт. О00000024344
    5.0
    1
    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-464, 75х533 мм, P120, 3 шт
    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-464, 75х533 мм, P120, 3 шт
    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-464, 75х533 мм, P120, 3 шт
    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-464, 75х533 мм, P120, 3 шт
    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-464, 75х533 мм, P120, 3 шт
    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-464, 75х533 мм, P120, 3 шт

    Шлифовальная лента Практика Мастер 031-464, 75х533 мм, P120, 3 шт

    • -40 ₽
    200 ₽
    240 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000024344
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Практика
    Тип оборудования
    		шлифовальная лента
    Назначение по материалу
    		металл, дерево
    Вес, кг
    		0.15
    Длина, мм
    		533
    Все характеристики
    • -40 ₽
    200 ₽
    240 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Лента шлифовальная ПРАКТИКА 75х533 мм, P120, бесконечная. ГОСТ 22776-77. Серия "Мастер" изготовлены из высококачественного абразивного материала на резинотканевой основе. Абразивный слой изготовлен из оксида алюминия (электрокорунд - Al203).

      Преимущества

      • Высокая эффективность шлифования
      • Большая долговечность
      • Лента с зернами из электрокорунда особенно подходит для материалов дающих длинную стружку таких как дерево и металл