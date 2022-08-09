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Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
    Арт. Х11860
    4.0
    1
    Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
    Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
    Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
    Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
    Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
      Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
      Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
      Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
      Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
      Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X

      Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. Х11860
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		BauMaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина BauMaster AG-9012X - не сложный для освоения, доступный по цене, простой в эксплуатации инструмент бытового уровня. Предназначен для зачистки, резки, шлифования поверхностей и изделий из металла и других материалов. Применяются круги и диски диаметром 125 мм. Скорость вращения круга в режиме холостого хода 11000 об/мин. В болгарке BauMaster AG-9012X установлен двигатель мощностью 1200 Вт.

        Преимущества

        • Корпус редуктора изготовлен из металла, что обеспечивает хорошую теплоотдачу и предотвращает перегрев и преждевременный выход из строя узлов и механизмов
        • Включатель ползункового типа фиксируется в положении старт для дополнительного удобства в работе
        • Для быстрой смены оснастки используется система фиксации шпинделя
        • Небольшой вес и компактность инструмента позволяют работать с ним одной рукой
        • Для уверенной безопасной работы двумя руками шлиф. машина BauMaster AG-9012X оснащена дополнительной съемной 3-х позиционной рукояткой
        • Конструкцией корпуса обеспечен легкий доступ к щеточному узлу для замены щеток, в комплект поставки входит набор угольных щеток коллектора