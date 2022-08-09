Преимущества

Корпус редуктора изготовлен из металла, что обеспечивает хорошую теплоотдачу и предотвращает перегрев и преждевременный выход из строя узлов и механизмов

Включатель ползункового типа фиксируется в положении старт для дополнительного удобства в работе

Для быстрой смены оснастки используется система фиксации шпинделя

Небольшой вес и компактность инструмента позволяют работать с ним одной рукой

Для уверенной безопасной работы двумя руками шлиф. машина BauMaster AG-9012X оснащена дополнительной съемной 3-х позиционной рукояткой

Конструкцией корпуса обеспечен легкий доступ к щеточному узлу для замены щеток, в комплект поставки входит набор угольных щеток коллектора

Угловая шлифовальная машина BauMaster AG-9012X - не сложный для освоения, доступный по цене, простой в эксплуатации инструмент бытового уровня. Предназначен для зачистки, резки, шлифования поверхностей и изделий из металла и других материалов. Применяются круги и диски диаметром 125 мм. Скорость вращения круга в режиме холостого хода 11000 об/мин. В болгарке BauMaster AG-9012X установлен двигатель мощностью 1200 Вт.