Шлифовальная машина BauMaster AG 9012X
Арт. Х11860
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина BauMaster AG-9012X - не сложный для освоения, доступный по цене, простой в эксплуатации инструмент бытового уровня. Предназначен для зачистки, резки, шлифования поверхностей и изделий из металла и других материалов. Применяются круги и диски диаметром 125 мм. Скорость вращения круга в режиме холостого хода 11000 об/мин. В болгарке BauMaster AG-9012X установлен двигатель мощностью 1200 Вт.
Преимущества
- Корпус редуктора изготовлен из металла, что обеспечивает хорошую теплоотдачу и предотвращает перегрев и преждевременный выход из строя узлов и механизмов
- Включатель ползункового типа фиксируется в положении старт для дополнительного удобства в работе
- Для быстрой смены оснастки используется система фиксации шпинделя
- Небольшой вес и компактность инструмента позволяют работать с ним одной рукой
- Для уверенной безопасной работы двумя руками шлиф. машина BauMaster AG-9012X оснащена дополнительной съемной 3-х позиционной рукояткой
- Конструкцией корпуса обеспечен легкий доступ к щеточному узлу для замены щеток, в комплект поставки входит набор угольных щеток коллектора