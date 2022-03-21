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Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA
5.0
2
Найти аналог
Полировальные машины
    Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA
    Арт. Х1160
    5.0
    2
    Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA
    Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA
    Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA
    Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA
    Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA
      Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA
      Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA
      Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA
      Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA
      Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA

      Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1160
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Резьба шпинделя
      		M14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA 0.601.776.000 имеет мощный двигатель на 1500 Вт, что обеспечивает высокую производительность даже под нагрузкой. Мягкие накладки на корпусе способствуют надежному хвату инструмента. Благодаря кнопке блокировки шпинделя, сменить оснастку не составит труда.

        Преимущества

        • Комфортная работа. Дополнительная скобовидная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс
        • Удобство пользования. Мягкие накладки на корпусе шлифмашины по бетону Bosch GBR 15 CA 0.601.776.000 - для надежного хвата
        • Блокировка шпинделя. Для быстрой и простой замены алмазного чашечного шлифкруга предусмотрена большая кнопка блокировки шпинделя
        • Мощный двигатель 1500 Вт
        • Система пылеудаления Click & Clean для работы без пыли
        • Специальная система уплотнений защищает редуктор и двигатель от абразивной бетонной пыли для долгого срока службы
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Система Constant-Electronic
        • Плавный пуск