Преимущества

Комфортная работа. Дополнительная скобовидная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс

Удобство пользования. Мягкие накладки на корпусе шлифмашины по бетону Bosch GBR 15 CA 0.601.776.000 - для надежного хвата

Блокировка шпинделя. Для быстрой и простой замены алмазного чашечного шлифкруга предусмотрена большая кнопка блокировки шпинделя

Мощный двигатель 1500 Вт

Система пылеудаления Click & Clean для работы без пыли

Специальная система уплотнений защищает редуктор и двигатель от абразивной бетонной пыли для долгого срока службы

Защита от непреднамеренного пуска

Система Constant-Electronic

Плавный пуск

Шлифмашина по бетону Bosch GBR 15 CA 0.601.776.000 имеет мощный двигатель на 1500 Вт, что обеспечивает высокую производительность даже под нагрузкой. Мягкие накладки на корпусе способствуют надежному хвату инструмента. Благодаря кнопке блокировки шпинделя, сменить оснастку не составит труда.