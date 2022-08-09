Шлифовальная машина Bosch GEX 125-150 AVE(L-Boxx)
Арт. Х1218333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|400
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125-150 AVE 0.601.37B.101 - это профессиональный электроинструмент, сконструированный для шлифования поверхностей из древесины, пластика, металла, шпатлевки и с лакокрасочными покрытиями
Преимущества
- Двигатель мощностью 400 Вт - для большей производительности
- Инструмент оснащен двумя рукоятками с мягкими накладками - для лучшего и комфортного удержания инструмента при работе
- Данная модель имеет самый низкий уровень вибрации среди всех сетевых эксцентриковых шлифмашин
- Универсальность применения, благодаря различному диаметру тарельчатого круга (возможно использование шлифкругов диаметром 125 и 150 миллиметров)
- Быстрая остановка инструмента осуществляется за счет наличия фрикционного тормоза
- Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Для более точной работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости эксцентриковой шлифмашины Bosch GEX 125-150 AVE 0.601.37B.101