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Шлифовальная машина Bosch GEX 125-150 AVE(L-Boxx)
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифовальная машина Bosch GEX 125-150 AVE(L-Boxx)
    Арт. Х1218333
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Bosch GEX 125-150 AVE(L-Boxx)

      Шлифовальная машина Bosch GEX 125-150 AVE(L-Boxx)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218333
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		400
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125-150 AVE 0.601.37B.101 - это профессиональный электроинструмент, сконструированный для шлифования поверхностей из древесины, пластика, металла, шпатлевки и с лакокрасочными покрытиями

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 400 Вт - для большей производительности
        • Инструмент оснащен двумя рукоятками с мягкими накладками - для лучшего и комфортного удержания инструмента при работе
        • Данная модель имеет самый низкий уровень вибрации среди всех сетевых эксцентриковых шлифмашин
        • Универсальность применения, благодаря различному диаметру тарельчатого круга (возможно использование шлифкругов диаметром 125 и 150 миллиметров)
        • Быстрая остановка инструмента осуществляется за счет наличия фрикционного тормоза
        • Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Для более точной работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости эксцентриковой шлифмашины Bosch GEX 125-150 AVE 0.601.37B.101