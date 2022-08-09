Шлифовальная машина Bosch GEX 125-150 AVE(L-Boxx)

Преимущества

Двигатель мощностью 400 Вт - для большей производительности

Инструмент оснащен двумя рукоятками с мягкими накладками - для лучшего и комфортного удержания инструмента при работе

Данная модель имеет самый низкий уровень вибрации среди всех сетевых эксцентриковых шлифмашин

Универсальность применения, благодаря различному диаметру тарельчатого круга (возможно использование шлифкругов диаметром 125 и 150 миллиметров)

Быстрая остановка инструмента осуществляется за счет наличия фрикционного тормоза

Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Для более точной работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости эксцентриковой шлифмашины Bosch GEX 125-150 AVE 0.601.37B.101

Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125-150 AVE 0.601.37B.101 - это профессиональный электроинструмент, сконструированный для шлифования поверхностей из древесины, пластика, металла, шпатлевки и с лакокрасочными покрытиями