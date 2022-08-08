Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108

Преимущества

Система SDS. Замена круга ведется быстрозажимной гайкой

Удобная рукоятка. Рукоятка обеспечивает удобный захват и исключает проскальзывание прямой шлифмашиныBosch GGS 6 S 0.601.214.108 в руках

Безопасная работа. Абразивный круг закрыт защитным кожухом, который предотвращает выброс на оператора стружки и искр

Блокировка непреднамеренного запуска

Отключающиеся щетки - при их износе не происходит повреждения коллектора

Возможность работы левой рукой, что удобно для левши

Прямая шлифмашина Bosch GGS 6 S 0.601.214.108 предназначена для продолжительного шлифования различных поверхностей. Быстрозажимная гайка SDS позволяет легко производить замену шлифовальных кругов. Двигатель мощностью 1150 Вт раскручивает круг со скоростью до 6800 оборотов в минуту, что обеспечивает качественную обработку материала. Конструкция инструмента оптимизирована для удобной работы левой рукой. Расходка: конические шлифкруги с расчетной окружной скоростью 45 м/с диаметром до 125 мм, с посадочным диаметром 32/26 мм, плетёные круглые проволочные щетки диаметром до 125 мм.