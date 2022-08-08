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Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
4.0
1
Найти аналог
Прямые шлифовальные машины
    Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
    Арт. Х11777
    4.0
    1
    Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
    Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
    Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
    Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
    Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
    Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
    Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
    Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
      Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
      Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
      Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
      Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
      Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
      Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
      Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108
      Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108

      Шлифмашина прямая Bosch GGS6S 0.601.214.108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11777
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		шлифовка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Прямая шлифмашина Bosch GGS 6 S 0.601.214.108 предназначена для продолжительного шлифования различных поверхностей. Быстрозажимная гайка SDS позволяет легко производить замену шлифовальных кругов. Двигатель мощностью 1150 Вт раскручивает круг со скоростью до 6800 оборотов в минуту, что обеспечивает качественную обработку материала. Конструкция инструмента оптимизирована для удобной работы левой рукой. Расходка: конические шлифкруги с расчетной окружной скоростью 45 м/с диаметром до 125 мм, с посадочным диаметром 32/26 мм, плетёные круглые проволочные щетки диаметром до 125 мм.

        Преимущества

        • Система SDS. Замена круга ведется быстрозажимной гайкой
        • Удобная рукоятка. Рукоятка обеспечивает удобный захват и исключает проскальзывание прямой шлифмашиныBosch GGS 6 S 0.601.214.108 в руках
        • Безопасная работа. Абразивный круг закрыт защитным кожухом, который предотвращает выброс на оператора стружки и искр
        • Блокировка непреднамеренного запуска
        • Отключающиеся щетки - при их износе не происходит повреждения коллектора
        • Возможность работы левой рукой, что удобно для левши