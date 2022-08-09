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Шлифовальная машина Bosch GWS 1000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Bosch GWS 1000
    Арт. Х11693
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Bosch GWS 1000
    Шлифовальная машина Bosch GWS 1000
    Шлифовальная машина Bosch GWS 1000
    Шлифовальная машина Bosch GWS 1000
      Шлифовальная машина Bosch GWS 1000
      Шлифовальная машина Bosch GWS 1000
      Шлифовальная машина Bosch GWS 1000
      Шлифовальная машина Bosch GWS 1000

      Шлифовальная машина Bosch GWS 1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11693
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 Professional 0.601.821.800 используется для различных шлифовальных и отрезных работ.

        Преимущества

        • Сверхмощный двигатель «Чемпион» на 1000 Вт
        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в работе
        • Удобство использования благодаря эргономичной форме корпуса
        • Дополнительные вентиляционные отверстия для самых нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы
        • Головка редуктора переставляется с шагом 90°
        • Рукоятка, заворачиваемая с левой и с правой стороны
        • Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control уменьшает вибрацию до 40 %, делая работу неутомительной (EN 60745)
        • Непосредственное охлаждение
        • Фиксация выключателя
        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух