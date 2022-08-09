Шлифовальная машина Bosch GWS 1000
Арт. Х11693
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 Professional 0.601.821.800 используется для различных шлифовальных и отрезных работ.
Преимущества
- Сверхмощный двигатель «Чемпион» на 1000 Вт
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в работе
- Удобство использования благодаря эргономичной форме корпуса
- Дополнительные вентиляционные отверстия для самых нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы
- Головка редуктора переставляется с шагом 90°
- Рукоятка, заворачиваемая с левой и с правой стороны
- Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control уменьшает вибрацию до 40 %, делая работу неутомительной (EN 60745)
- Непосредственное охлаждение
- Фиксация выключателя
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух