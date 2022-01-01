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Шлифовальная машина Bosch GWS 1400 0.601.824.800
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Bosch GWS 1400 0.601.824.800
    Арт. Х11717
    Шлифовальная машина Bosch GWS 1400 0.601.824.800
    Шлифовальная машина Bosch GWS 1400 0.601.824.800
    Шлифовальная машина Bosch GWS 1400 0.601.824.800
      Шлифовальная машина Bosch GWS 1400 0.601.824.800
      Шлифовальная машина Bosch GWS 1400 0.601.824.800
      Шлифовальная машина Bosch GWS 1400 0.601.824.800

      Шлифовальная машина Bosch GWS 1400 0.601.824.800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11717

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.800 применяется для отрезных и шлифовальных работ в строительстве и при ремонте. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 1400 Вт, обеспечивающим надежность работы и долгий срок службы инструмента. Удобна в обращении благодаря эргономичной форме корпуса.

        Преимущества

        • Защита от перегрева. Дополнительные вентиляционные отверстия в самых нагретых зонах - для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы
        • Надежный захват. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Bosch GWS 1400 0.601.824.800 делает работу удобной даже в стесненных условиях
        • Долговечность. Специальное отверстие для выдува пыли обеспечивает надежную защиту двигателя и редуктора, что увеличивает срок службы инструмента
        • Большой запас мощности
        • Система KICK BACK STOP
        • Электронная система стабилизации оборотов
        • Дополнительная боковая рукоятка заворачивается как с левой, так и справой стороны
        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко регулируется и быстро фиксируется
        • Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены оснастки