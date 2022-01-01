Шлифовальная машина Bosch GWS 1400 0.601.824.800

Преимущества

Защита от перегрева. Дополнительные вентиляционные отверстия в самых нагретых зонах - для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы

Надежный захват. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Bosch GWS 1400 0.601.824.800 делает работу удобной даже в стесненных условиях

Долговечность. Специальное отверстие для выдува пыли обеспечивает надежную защиту двигателя и редуктора, что увеличивает срок службы инструмента

Большой запас мощности

Система KICK BACK STOP

Электронная система стабилизации оборотов

Дополнительная боковая рукоятка заворачивается как с левой, так и справой стороны

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко регулируется и быстро фиксируется

Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены оснастки

Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.800 применяется для отрезных и шлифовальных работ в строительстве и при ремонте. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 1400 Вт, обеспечивающим надежность работы и долгий срок службы инструмента. Удобна в обращении благодаря эргономичной форме корпуса.