Шлифовальная машина Bosch GWS 1400 0.601.824.800
Арт. Х11717
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.800 применяется для отрезных и шлифовальных работ в строительстве и при ремонте. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 1400 Вт, обеспечивающим надежность работы и долгий срок службы инструмента. Удобна в обращении благодаря эргономичной форме корпуса.
Преимущества
- Защита от перегрева. Дополнительные вентиляционные отверстия в самых нагретых зонах - для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы
- Надежный захват. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Bosch GWS 1400 0.601.824.800 делает работу удобной даже в стесненных условиях
- Долговечность. Специальное отверстие для выдува пыли обеспечивает надежную защиту двигателя и редуктора, что увеличивает срок службы инструмента
- Большой запас мощности
- Система KICK BACK STOP
- Электронная система стабилизации оборотов
- Дополнительная боковая рукоятка заворачивается как с левой, так и справой стороны
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко регулируется и быстро фиксируется
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены оснастки