Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103

Преимущества

Двойное уплотнение шарикоподшипников и надежный редуктор обеспечивают долгий срок службы инструмента

Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение двигателя острыми частицами

Мощный двигатель

Фиксация выключателя

Малый вес

Многопозиционная дополнительная рукоять

Двойная изоляция для большей безопасности

Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 H 0.601.882.103 предназначена для отрезных и шлифовальных работ при интенсивном использовании. Фиксация выключателя упрощает продолжительную работу оператора. Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность. Редуктор и шарикоподшипники надежно защищены от попадания пыли. Блокировка шпинделя упрощает замену режущего диска.