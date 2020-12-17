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Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103
4.0
5
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103
    Арт. Х11799
    4.0
    5
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11799
      4.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 H 0.601.882.103 предназначена для отрезных и шлифовальных работ при интенсивном использовании. Фиксация выключателя упрощает продолжительную работу оператора. Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность. Редуктор и шарикоподшипники надежно защищены от попадания пыли. Блокировка шпинделя упрощает замену режущего диска.

        Преимущества

        • Двойное уплотнение шарикоподшипников и надежный редуктор обеспечивают долгий срок службы инструмента
        • Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение двигателя острыми частицами
        • Мощный двигатель
        • Фиксация выключателя
        • Малый вес
        • Многопозиционная дополнительная рукоять
        • Двойная изоляция для большей безопасности