Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230H 0.601.882.103
Арт. Х11799
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 H 0.601.882.103 предназначена для отрезных и шлифовальных работ при интенсивном использовании. Фиксация выключателя упрощает продолжительную работу оператора. Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность. Редуктор и шарикоподшипники надежно защищены от попадания пыли. Блокировка шпинделя упрощает замену режущего диска.
Преимущества
- Двойное уплотнение шарикоподшипников и надежный редуктор обеспечивают долгий срок службы инструмента
- Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение двигателя острыми частицами
- Мощный двигатель
- Фиксация выключателя
- Малый вес
- Многопозиционная дополнительная рукоять
- Двойная изоляция для большей безопасности