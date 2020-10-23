Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230JH 0.601.882.203
Арт. Х12725270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH 0.601.882.203 предназначена для резки и зачистки металлических изделий. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Работа становится безопасной благодаря наличию функции защиты от случайного включения и устойчивому к проворачиванию защитному кожуху. Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение частицами металла и пыли, что значительно увеличивает срок службы инструмента.
Преимущества
- Возможность установки быстрозажимной SDS-гайки принадлежность
- Двойное уплотнение шарикоподшипников и надежный редуктор обеспечивают долгий срок службы инструмента
- Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение двигателя острыми частицами
- Система защиты от случайного включения делает работу более безопасной
- Фиксация выключателя
- Многопозиционная дополнительная рукоятка
- Двойная изоляция для работы без заземления
- Плавный пуск для предотвращения рывков УШМ при включении