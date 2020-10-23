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Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230JH 0.601.882.203
2.9
10
10 629 ₽
16 960 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230JH 0.601.882.203
    Арт. Х12725270
    2.9
    10

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230JH 0.601.882.203

      • -6 331 ₽
      10 629 ₽
      16 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725270
      2.9
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -6 331 ₽
      10 629 ₽
      16 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH 0.601.882.203 предназначена для резки и зачистки металлических изделий. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Работа становится безопасной благодаря наличию функции защиты от случайного включения и устойчивому к проворачиванию защитному кожуху. Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение частицами металла и пыли, что значительно увеличивает срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Возможность установки быстрозажимной SDS-гайки принадлежность
        • Двойное уплотнение шарикоподшипников и надежный редуктор обеспечивают долгий срок службы инструмента
        • Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение двигателя острыми частицами
        • Система защиты от случайного включения делает работу более безопасной
        • Фиксация выключателя
        • Многопозиционная дополнительная рукоятка
        • Двойная изоляция для работы без заземления
        • Плавный пуск для предотвращения рывков УШМ при включении