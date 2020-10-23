Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230JH 0.601.882.203

Преимущества

Возможность установки быстрозажимной SDS-гайки принадлежность

Двойное уплотнение шарикоподшипников и надежный редуктор обеспечивают долгий срок службы инструмента

Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение двигателя острыми частицами

Система защиты от случайного включения делает работу более безопасной

Фиксация выключателя

Многопозиционная дополнительная рукоятка

Двойная изоляция для работы без заземления

Плавный пуск для предотвращения рывков УШМ при включении

Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH 0.601.882.203 предназначена для резки и зачистки металлических изделий. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Работа становится безопасной благодаря наличию функции защиты от случайного включения и устойчивому к проворачиванию защитному кожуху. Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение частицами металла и пыли, что значительно увеличивает срок службы инструмента.