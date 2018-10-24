Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Высокая производительность за счет легендарной платформы GWS 6

Взрывобезопасный защитный кожух - для максимальной безопасности

Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 660 0.601.375.08N

Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N предназначена для шлифования, зачистки и резки металлических конструкций. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Кожух диска обеспечивает защиту оператора от пыли и искр, а также безопасность при разрушении диска.