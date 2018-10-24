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Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
4.7
3
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
    Арт. Х12725458
    4.7
    3
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725458
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N предназначена для шлифования, зачистки и резки металлических конструкций. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Кожух диска обеспечивает защиту оператора от пыли и искр, а также безопасность при разрушении диска.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Высокая производительность за счет легендарной платформы GWS 6
        • Взрывобезопасный защитный кожух - для максимальной безопасности
        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 660 0.601.375.08N