Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N
Арт. Х12725458
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 0.601.375.08N предназначена для шлифования, зачистки и резки металлических конструкций. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Кожух диска обеспечивает защиту оператора от пыли и искр, а также безопасность при разрушении диска.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Высокая производительность за счет легендарной платформы GWS 6
- Взрывобезопасный защитный кожух - для максимальной безопасности
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 660 0.601.375.08N