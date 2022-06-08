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Угловая шлифмашина Crown CT13499-125
Арт. О00000003942
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Углошлифовальная машина CROWN CT13499-125 предназначена для обработки металла. Диск прикрыт кожухом, защищающим пользователя от вылета искр и стружки.
Дополнительная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный захват инструмента.
Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять рабочую оснастку.
Преимущества
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки
- Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение
- Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель CROWN CT13499-125 от перегрева
- Возможность стационарной установки инструмента при использовании специальных принадлежностей