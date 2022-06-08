Угловая шлифмашина Crown CT13499-125

Преимущества

Кожух - для защиты от пыли и искр

Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки

Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение

Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель CROWN CT13499-125 от перегрева

Возможность стационарной установки инструмента при использовании специальных принадлежностей

Углошлифовальная машина CROWN CT13499-125 предназначена для обработки металла. Диск прикрыт кожухом, защищающим пользователя от вылета искр и стружки.Дополнительная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный захват инструмента.Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять рабочую оснастку.