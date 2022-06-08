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Угловая шлифмашина Crown CT13499-125
5.0
2
2 879 ₽
3 690 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Crown CT13499-125
Арт. О00000003942
5.0
2
Угловая шлифмашина Crown CT13499-125
Угловая шлифмашина Crown CT13499-125
Угловая шлифмашина Crown CT13499-125
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Crown CT13499-125
Угловая шлифмашина Crown CT13499-125
Угловая шлифмашина Crown CT13499-125

Угловая шлифмашина Crown CT13499-125

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  • -811 ₽
2 879 ₽
3 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003942
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Макс. число оборотов, об/мин
11000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -811 ₽
2 879 ₽
3 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Углошлифовальная машина CROWN CT13499-125 предназначена для обработки металла. Диск прикрыт кожухом, защищающим пользователя от вылета искр и стружки.
    Дополнительная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный захват инструмента.
    Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять рабочую оснастку.

    Преимущества

    • Кожух - для защиты от пыли и искр
    • Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки
    • Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение
    • Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель CROWN CT13499-125 от перегрева
    • Возможность стационарной установки инструмента при использовании специальных принадлежностей