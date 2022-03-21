Преимущества

Быстрая бесключевая смена насадок

Универсальный адаптер в комплекте - для установки насадок от других производителей

Огромный выбор насадок - для широкого спектра работ

Регулировка частоты колебаний

Возможность подключения к пылесосу

Ограничитель глубины реза / Направляющая для прямого реза

Фиксация включенного положения

Реноватор DeWalt 315 KT может выполнять любые виды работ, в зависимости от выбранной насадки. Прорезиненная рукоятка не позволяет руке скользить, обеспечивая тем самым комфортную работу пользователя. Смена насадок производится быстро, без применения ключа. В комплект входят 37 принадлежностей и аксессуаров. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.