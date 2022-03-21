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Реноватор DeWalt 315 KT
5.0
2
Найти аналог
Сетевые реноваторы
    Реноватор DeWalt 315 KT
    Арт. X1048042311
    5.0
    2
    Реноватор DeWalt 315 KT

      Реноватор DeWalt 315 KT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048042311
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		1.475
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Реноватор DeWalt 315 KT может выполнять любые виды работ, в зависимости от выбранной насадки. Прорезиненная рукоятка не позволяет руке скользить, обеспечивая тем самым комфортную работу пользователя. Смена насадок производится быстро, без применения ключа. В комплект входят 37 принадлежностей и аксессуаров. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки. 

        Преимущества

        • Быстрая бесключевая смена насадок
        • Универсальный адаптер в комплекте - для установки насадок от других производителей
        • Огромный выбор насадок - для широкого спектра работ
        • Регулировка частоты колебаний
        • Возможность подключения к пылесосу
        • Ограничитель глубины реза / Направляющая для прямого реза
        • Фиксация включенного положения