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Шлифовальная машина DeWalt D 26453
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифовальная машина DeWalt D 26453
    Арт. Х11469
    5.0
    1
    Шлифовальная машина DeWalt D 26453

      Шлифовальная машина DeWalt D 26453

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11469
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		280
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина DeWalt D 26453 предназначена для тонкой шлифовки и полировки различных поверхностей. Крепление бумаги на липучке облегчает её замену. Подшипники защищены от пыли, это продлевает срок службы инструмента. Хорошая балансировка снижает уровень вибрации, увеличивая комфорт во время длительной работы. За счет возможности работы одной рукой возможна обработка труднодоступных мест

        Преимущества

        • Регулировка скорости - для обработки различных материалов
        • Текстурированный корпус для удобства удержания
        • Крепление бумаги на липучке
        • Пылезащищенный выключатель увеличивает срок службы инструмента
        • Компактный дизайн и удобный захват одной рукой
        • Конструкция со стопроцентными пылезащищенными подшипниками
        • Превосходная балансировка снижает вибрации инструмента
        • Система стабилизации скорости под нагрузкой