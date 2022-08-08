Шлифовальная машина DeWalt D 26453

Преимущества

Регулировка скорости - для обработки различных материалов

Текстурированный корпус для удобства удержания

Крепление бумаги на липучке

Пылезащищенный выключатель увеличивает срок службы инструмента

Компактный дизайн и удобный захват одной рукой

Конструкция со стопроцентными пылезащищенными подшипниками

Превосходная балансировка снижает вибрации инструмента

Система стабилизации скорости под нагрузкой

Эксцентриковая шлифмашина DeWalt D 26453 предназначена для тонкой шлифовки и полировки различных поверхностей. Крепление бумаги на липучке облегчает её замену. Подшипники защищены от пыли, это продлевает срок службы инструмента. Хорошая балансировка снижает уровень вибрации, увеличивая комфорт во время длительной работы. За счет возможности работы одной рукой возможна обработка труднодоступных мест