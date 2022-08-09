Шлифовальная машина DeWalt D 28111
Арт. Х11486
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28111 применяется для шлифования и резки изделий из твердых материалов. Используется в строительных и ремонтных работах. Инструмент оснащен двигателем мощностью 850 Вт и рабочим диском диаметром до 115 мм. Небольшой вес и компактные габариты делают инструмент простым и удобным в использовании.
Преимущества
- Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя для надежности его работы
- Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28111 обеспечивает удобство удержания инструмента благодаря рифленому покрытию
- Долговечность. Корпус редуктора из высокопрочного металла обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Надежное удержание. Комфортное и надежное удержание шлифмашины обеспечивается за счет малого диаметра основной рукоятки
- Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной
- Низкопрофильный корпус редуктора - для работы в стесненных условиях
- Новая конструкция фланцев исключают заклинивание диска
- Автоматическое отключение щеток при износе
- Легкий доступ к щеткам
- Обмотки статора с прямыми выводами увеличивают надежность инструмента
- Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска
- Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты от повреждения во время работы
- Жесткая конструкция щеткодержателя
- Защита двигателя от пыли за счет эпоксидного покрытия обмотки