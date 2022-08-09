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Шлифовальная машина DeWalt D 28111
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина DeWalt D 28111
    Арт. Х11486
    5.0
    1
    Шлифовальная машина DeWalt D 28111
    Шлифовальная машина DeWalt D 28111
    Шлифовальная машина DeWalt D 28111
    Шлифовальная машина DeWalt D 28111
      Шлифовальная машина DeWalt D 28111
      Шлифовальная машина DeWalt D 28111
      Шлифовальная машина DeWalt D 28111
      Шлифовальная машина DeWalt D 28111

      Шлифовальная машина DeWalt D 28111

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11486
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28111 применяется для шлифования и резки изделий из твердых материалов. Используется в строительных и ремонтных работах. Инструмент оснащен двигателем мощностью 850 Вт и рабочим диском диаметром до 115 мм. Небольшой вес и компактные габариты делают инструмент простым и удобным в использовании.

        Преимущества

        • Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя для надежности его работы
        • Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28111 обеспечивает удобство удержания инструмента благодаря рифленому покрытию
        • Долговечность. Корпус редуктора из высокопрочного металла обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Надежное удержание. Комфортное и надежное удержание шлифмашины обеспечивается за счет малого диаметра основной рукоятки
        • Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной
        • Низкопрофильный корпус редуктора - для работы в стесненных условиях
        • Новая конструкция фланцев исключают заклинивание диска
        • Автоматическое отключение щеток при износе
        • Легкий доступ к щеткам
        • Обмотки статора с прямыми выводами увеличивают надежность инструмента
        • Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска
        • Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты от повреждения во время работы
        • Жесткая конструкция щеткодержателя
        • Защита двигателя от пыли за счет эпоксидного покрытия обмотки