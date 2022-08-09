Шлифовальная машина DeWalt D 28111

Преимущества

Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя для надежности его работы

Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28111 обеспечивает удобство удержания инструмента благодаря рифленому покрытию

Долговечность. Корпус редуктора из высокопрочного металла обеспечивает долгий срок службы инструмента

Надежное удержание. Комфортное и надежное удержание шлифмашины обеспечивается за счет малого диаметра основной рукоятки

Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной

Низкопрофильный корпус редуктора - для работы в стесненных условиях

Новая конструкция фланцев исключают заклинивание диска

Автоматическое отключение щеток при износе

Легкий доступ к щеткам

Обмотки статора с прямыми выводами увеличивают надежность инструмента

Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска

Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты от повреждения во время работы

Жесткая конструкция щеткодержателя

Защита двигателя от пыли за счет эпоксидного покрытия обмотки

Угловая шлифмашина DeWalt D 28111 применяется для шлифования и резки изделий из твердых материалов. Используется в строительных и ремонтных работах. Инструмент оснащен двигателем мощностью 850 Вт и рабочим диском диаметром до 115 мм. Небольшой вес и компактные габариты делают инструмент простым и удобным в использовании.