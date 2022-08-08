Шлифовальная машина DeWalt D 28130

Преимущества

Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28130 снижает уровень вибрации и делает работу более комфортной

Надежность. Охлаждение двигателя обеспечивается за счет вентиляционных отверстий на корпусе инструмента

Долговечность. Корпус редуктора из высокопрочного металла обеспечивает долгий срок службы инструмента

Защита двигателя от пыли увеличивает срок службы инструмента

Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска

Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции

Обмотки статора с прямыми выводами делают инструмент более надежным

Жесткая конструкция щеткодержателя

Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы

Удобный форма основной рукоятки - для надежного хвата

Низкопрофильный корпус редуктора делает работу в стесненных условиях более удобной

Защитный кожух регулируется без дополнительного инструмента

Автоматическое отключение щеток при износе

Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска

Угловая шлифмашина DeWalt D 28130 применяется для шлифования и резки твердых материалов: металла, бетона, камня и кирпича. Надежный двигатель мощностью 900 Вт обеспечивает долгий срок службы инструмента. Наличие антивибрационной рукоятки делает работу со шлифмашиной комфортной и неутомительной. Малый вес и компактные габариты обеспечивают удобство работы с инструментом.