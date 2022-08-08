Шлифовальная машина DeWalt D 28130
Арт. Х11472
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28130 применяется для шлифования и резки твердых материалов: металла, бетона, камня и кирпича. Надежный двигатель мощностью 900 Вт обеспечивает долгий срок службы инструмента. Наличие антивибрационной рукоятки делает работу со шлифмашиной комфортной и неутомительной. Малый вес и компактные габариты обеспечивают удобство работы с инструментом.
Преимущества
- Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28130 снижает уровень вибрации и делает работу более комфортной
- Надежность. Охлаждение двигателя обеспечивается за счет вентиляционных отверстий на корпусе инструмента
- Долговечность. Корпус редуктора из высокопрочного металла обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Защита двигателя от пыли увеличивает срок службы инструмента
- Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска
- Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции
- Обмотки статора с прямыми выводами делают инструмент более надежным
- Жесткая конструкция щеткодержателя
- Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы
- Удобный форма основной рукоятки - для надежного хвата
- Низкопрофильный корпус редуктора делает работу в стесненных условиях более удобной
- Защитный кожух регулируется без дополнительного инструмента
- Автоматическое отключение щеток при износе
- Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска