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Шлифовальная машина DeWalt D 28130
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина DeWalt D 28130
    Арт. Х11472
    5.0
    1
    Шлифовальная машина DeWalt D 28130
    Шлифовальная машина DeWalt D 28130
    Шлифовальная машина DeWalt D 28130
    Шлифовальная машина DeWalt D 28130
      Шлифовальная машина DeWalt D 28130
      Шлифовальная машина DeWalt D 28130
      Шлифовальная машина DeWalt D 28130
      Шлифовальная машина DeWalt D 28130

      Шлифовальная машина DeWalt D 28130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11472
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28130 применяется для шлифования и резки твердых материалов: металла, бетона, камня и кирпича. Надежный двигатель мощностью 900 Вт обеспечивает долгий срок службы инструмента. Наличие антивибрационной рукоятки делает работу со шлифмашиной комфортной и неутомительной. Малый вес и компактные габариты обеспечивают удобство работы с инструментом.

        Преимущества

        • Комфортная работа. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28130 снижает уровень вибрации и делает работу более комфортной
        • Надежность. Охлаждение двигателя обеспечивается за счет вентиляционных отверстий на корпусе инструмента
        • Долговечность. Корпус редуктора из высокопрочного металла обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Защита двигателя от пыли увеличивает срок службы инструмента
        • Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска
        • Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции
        • Обмотки статора с прямыми выводами делают инструмент более надежным
        • Жесткая конструкция щеткодержателя
        • Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы
        • Удобный форма основной рукоятки - для надежного хвата
        • Низкопрофильный корпус редуктора делает работу в стесненных условиях более удобной
        • Защитный кожух регулируется без дополнительного инструмента
        • Автоматическое отключение щеток при износе
        • Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска