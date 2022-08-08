Шлифовальная машина DeWalt D 28139

Преимущества

Удобное удержание. Задняя часть корпуса угловой шлифмашины DeWalt D 28139 имеет компактные размеры и удобную форму для надежного удержания инструмента

Долговечность. Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла, что обеспечивает долгий срок службы инструмента

Удобное управление. Боковая рукоятка шлифмашины обеспечивает удобное управление инструментом

Низкопрофильный корпус редуктора для удобной работы в труднодоступных местах

Самоотключающиеся щетки для защиты двигателя от повреждений

Блокировка шпинделя - для безопасной смены кругов

Защита от перегрева

Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены

Полимерное покрытие двигателя - для защиты от пыли

Обмотка статора с прямыми выводами без использования клемм делают инструмент более надежным

Жесткая конструкция щеткодержателя

Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты от повреждения при работе в ограниченном пространстве

Угловая шлифмашина DeWalt D 28139 применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования грубых поверхностей, зачистки или отрезки металлических деталей. Инструмент оснащен боковой рукояткой, устанавливаемой слева и справа. В комплект входит защитный кожух, лекго поворачиваемый и быстро фиксируемый в необходимом положении.