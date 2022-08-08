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Шлифовальная машина DeWalt D 28139
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина DeWalt D 28139
    Арт. Х11564
    5.0
    1
    Шлифовальная машина DeWalt D 28139
    Шлифовальная машина DeWalt D 28139
    Шлифовальная машина DeWalt D 28139
    Шлифовальная машина DeWalt D 28139
      Шлифовальная машина DeWalt D 28139
      Шлифовальная машина DeWalt D 28139
      Шлифовальная машина DeWalt D 28139
      Шлифовальная машина DeWalt D 28139

      Шлифовальная машина DeWalt D 28139

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11564
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28139 применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования грубых поверхностей, зачистки или отрезки металлических деталей. Инструмент оснащен боковой рукояткой, устанавливаемой слева и справа. В комплект входит защитный кожух, лекго поворачиваемый и быстро фиксируемый в необходимом положении.

        Преимущества

        • Удобное удержание. Задняя часть корпуса угловой шлифмашины DeWalt D 28139 имеет компактные размеры и удобную форму для надежного удержания инструмента
        • Долговечность. Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла, что обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Удобное управление. Боковая рукоятка шлифмашины обеспечивает удобное управление инструментом
        • Низкопрофильный корпус редуктора для удобной работы в труднодоступных местах
        • Самоотключающиеся щетки для защиты двигателя от повреждений
        • Блокировка шпинделя - для безопасной смены кругов
        • Защита от перегрева
        • Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены
        • Полимерное покрытие двигателя - для защиты от пыли
        • Обмотка статора с прямыми выводами без использования клемм делают инструмент более надежным
        • Жесткая конструкция щеткодержателя
        • Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты от повреждения при работе в ограниченном пространстве