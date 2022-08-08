Шлифовальная машина DeWalt D 28139
Арт. Х11564
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Макс. число оборотов, об/мин
|10000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28139 применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования грубых поверхностей, зачистки или отрезки металлических деталей. Инструмент оснащен боковой рукояткой, устанавливаемой слева и справа. В комплект входит защитный кожух, лекго поворачиваемый и быстро фиксируемый в необходимом положении.
Преимущества
- Удобное удержание. Задняя часть корпуса угловой шлифмашины DeWalt D 28139 имеет компактные размеры и удобную форму для надежного удержания инструмента
- Долговечность. Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла, что обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Удобное управление. Боковая рукоятка шлифмашины обеспечивает удобное управление инструментом
- Низкопрофильный корпус редуктора для удобной работы в труднодоступных местах
- Самоотключающиеся щетки для защиты двигателя от повреждений
- Блокировка шпинделя - для безопасной смены кругов
- Защита от перегрева
- Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены
- Полимерное покрытие двигателя - для защиты от пыли
- Обмотка статора с прямыми выводами без использования клемм делают инструмент более надежным
- Жесткая конструкция щеткодержателя
- Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты от повреждения при работе в ограниченном пространстве