Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
Арт. Х11490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|9000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28141 применяется для шлифовальных, отрезных и обдирочных работ с металлом, бетоном и кирпичом, в зависимости от выбранного диска. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1400 Вт и рабочим диском диаметром 150 мм. Антивибрационная боковая рукоятка делает работу комфортной и неутомительной. Защита двигателя от абразивной пыли увеличивает срок его службы.
Преимущества
- Защита двигателя от пыли
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают надежность двигателя
- Защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов
- Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- Автоматическое отключение щеток при износе
- Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену кругов
- Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку для защиты ее от повреждений во время работы
- Жесткая конструкция щеткодержателя
- Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска