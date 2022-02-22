Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
    Арт. Х11490
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
    Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
    Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
    Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
    Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
      Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
      Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
      Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
      Угловая шлифмашина DeWalt D 28141
      Угловая шлифмашина DeWalt D 28141

      Угловая шлифмашина DeWalt D 28141

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11490
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28141 применяется для шлифовальных, отрезных и обдирочных работ с металлом, бетоном и кирпичом, в зависимости от выбранного диска. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1400 Вт и рабочим диском диаметром 150 мм. Антивибрационная боковая рукоятка делает работу комфортной и неутомительной. Защита двигателя от абразивной пыли увеличивает срок его службы.

        Преимущества

        • Защита двигателя от пыли
        • Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают надежность двигателя
        • Защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов
        • Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
        • Автоматическое отключение щеток при износе
        • Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену кругов
        • Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку для защиты ее от повреждений во время работы
        • Жесткая конструкция щеткодержателя
        • Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска