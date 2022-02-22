Преимущества

Защита двигателя от пыли

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают надежность двигателя

Защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов

Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены

Автоматическое отключение щеток при износе

Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену кругов

Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку для защиты ее от повреждений во время работы

Жесткая конструкция щеткодержателя

Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска

Угловая шлифмашина DeWalt D 28141 применяется для шлифовальных, отрезных и обдирочных работ с металлом, бетоном и кирпичом, в зависимости от выбранного диска. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1400 Вт и рабочим диском диаметром 150 мм. Антивибрационная боковая рукоятка делает работу комфортной и неутомительной. Защита двигателя от абразивной пыли увеличивает срок его службы.