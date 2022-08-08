Шлифовальная машина DeWalt D 28421
Арт. Х1196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28421 применяется для шлифования, резки и обдирки изделий из твердого металла, бетона, камня и кирпича. Надежный двигатель мощностью 2300 Вт обеспечивает долгий срок службы инструмента. Антивибрационная боковая рукоятка обеспечивает комфортную работу с инструментом.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28421 снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной
- Безопасная смена оснастки. Быструю и безопасную смену шлифкругов обеспечивает кнопка блокировки шпинделя
- Охлаждение. Оптимальное охлаждение самых нагретых зон обеспечивают специальные вентиляционные отверстия на корпусе инструмента
- Защитный кожух регулируется без применения дополнительных инструментов
- Защита двигателя и подшипников от пыли увеличивает срок службы инструмента
- Боковая рукоятка устанавливается в пяти различных положениях
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают срок службы инструмента
- При износе угольные щетки автоматически отключаются