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Шлифовальная машина DeWalt D 28421
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина DeWalt D 28421
    Арт. Х1196
    5.0
    1
    Шлифовальная машина DeWalt D 28421

      Шлифовальная машина DeWalt D 28421

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1196
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28421 применяется для шлифования, резки и обдирки изделий из твердого металла, бетона, камня и кирпича. Надежный двигатель мощностью 2300 Вт обеспечивает долгий срок службы инструмента. Антивибрационная боковая рукоятка обеспечивает комфортную работу с инструментом.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28421 снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной
        • Безопасная смена оснастки. Быструю и безопасную смену шлифкругов обеспечивает кнопка блокировки шпинделя
        • Охлаждение. Оптимальное охлаждение самых нагретых зон обеспечивают специальные вентиляционные отверстия на корпусе инструмента
        • Защитный кожух регулируется без применения дополнительных инструментов
        • Защита двигателя и подшипников от пыли увеличивает срок службы инструмента
        • Боковая рукоятка устанавливается в пяти различных положениях
        • Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают срок службы инструмента
        • При износе угольные щетки автоматически отключаются