Шлифовальная машина DeWalt D 28421

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28421 снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной

Безопасная смена оснастки. Быструю и безопасную смену шлифкругов обеспечивает кнопка блокировки шпинделя

Охлаждение. Оптимальное охлаждение самых нагретых зон обеспечивают специальные вентиляционные отверстия на корпусе инструмента

Защитный кожух регулируется без применения дополнительных инструментов

Защита двигателя и подшипников от пыли увеличивает срок службы инструмента

Боковая рукоятка устанавливается в пяти различных положениях

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают срок службы инструмента

При износе угольные щетки автоматически отключаются

Угловая шлифмашина DeWalt D 28421 применяется для шлифования, резки и обдирки изделий из твердого металла, бетона, камня и кирпича. Надежный двигатель мощностью 2300 Вт обеспечивает долгий срок службы инструмента. Антивибрационная боковая рукоятка обеспечивает комфортную работу с инструментом.