Шлифовальная машина DeWalt D 28492
Арт. Х11622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28492 с двигателем большой мощности обеспечивает качественную резку различных материалов, в т. ч. каменных, что возможно за счет защиты двигателя от абразивной пыли. Боковую рукоятку можно установить в два положения для удобной работы оператора. Для быстрой смены щеток технический узел расположен снаружи корпуса. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента.
Преимущества
- Работа двумя руками. Дополнительную рукоятку можно установить в два положения для более комфортной работы в разных положениях
- Комфортная работа. Удобная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание угловой шлифмашины DeWalt D 28492
- Безопасная работа. Защитный кожух предотвращает выброс осколков обрабатываемого материала и искр на оператора во время работы
- Блокировка шпинделя для быстрой замены круга
- Защита двигателя от абразивной пыли
- Окно для быстрой замены щеток