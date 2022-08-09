Шлифовальная машина DeWalt D 28492

Преимущества

Работа двумя руками. Дополнительную рукоятку можно установить в два положения для более комфортной работы в разных положениях

Комфортная работа. Удобная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание угловой шлифмашины DeWalt D 28492

Безопасная работа. Защитный кожух предотвращает выброс осколков обрабатываемого материала и искр на оператора во время работы

Блокировка шпинделя для быстрой замены круга

Защита двигателя от абразивной пыли

Окно для быстрой замены щеток

Угловая шлифмашина DeWalt D 28492 с двигателем большой мощности обеспечивает качественную резку различных материалов, в т. ч. каменных, что возможно за счет защиты двигателя от абразивной пыли. Боковую рукоятку можно установить в два положения для удобной работы оператора. Для быстрой смены щеток технический узел расположен снаружи корпуса. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента.