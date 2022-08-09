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Шлифовальная машина DeWalt D 28492
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Арт. Х11622
    5.0
    1
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
    Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492
      Шлифовальная машина DeWalt D 28492

      Шлифовальная машина DeWalt D 28492

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11622
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28492 с двигателем большой мощности обеспечивает качественную резку различных материалов, в т. ч. каменных, что возможно за счет защиты двигателя от абразивной пыли. Боковую рукоятку можно установить в два положения для удобной работы оператора. Для быстрой смены щеток технический узел расположен снаружи корпуса. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента.

        Преимущества

        • Работа двумя руками. Дополнительную рукоятку можно установить в два положения для более комфортной работы в разных положениях
        • Комфортная работа. Удобная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание угловой шлифмашины DeWalt D 28492
        • Безопасная работа. Защитный кожух предотвращает выброс осколков обрабатываемого материала и искр на оператора во время работы
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены круга
        • Защита двигателя от абразивной пыли
        • Окно для быстрой замены щеток