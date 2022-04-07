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Реноватор DeWalt DWE 315 (питание 220 в, 22000 оборотов/мин, вес 2 кг, угол колебаний 1.6, мощность 300 вт)
4.5
2
Найти аналог
Сетевые реноваторы
    Реноватор DeWalt DWE 315
    Арт. X1048042301
    4.5
    2
    Реноватор DeWalt DWE 315 (питание 220 в, 22000 оборотов/мин, вес 2 кг, угол колебаний 1.6, мощность 300 вт)

      Реноватор DeWalt DWE 315

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048042301
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Вес, кг
      		2
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Мощность, Вт
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультитул DeWalt DWE 315 KT может выполнять любые виды работ, в зависимости от выбранной насадки. Прорезиненная рукоятка не позволяет руке скользить, обеспечивая тем самым комфортную работу пользователя. Смена насадок производится быстро, без применения ключа. В комплект входят 37 принадлежностей и аксессуаров. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки. 

        Преимущества

        • Быстрая бесключевая смена насадок
        • Универсальный адаптер в комплекте - для установки насадок от других производителей
        • Огромный выбор насадок - для широкого спектра работ
        • Регулировка частоты колебаний
        • Возможность подключения к пылесосу
        • Ограничитель глубины реза / Направляющая для прямого реза
        • Фиксация включенного положения