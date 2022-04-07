Реноватор DeWalt DWE 315 (питание 220 в, 22000 оборотов/мин, вес 2 кг, угол колебаний 1.6, мощность 300 вт)

Реноватор DeWalt DWE 315
Арт. X1048042301
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|2
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Нет
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Длина кабеля, м
|2.5
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Мощность, Вт
|300
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- Мультитул DeWalt DWE 315 KT может выполнять любые виды работ, в зависимости от выбранной насадки. Прорезиненная рукоятка не позволяет руке скользить, обеспечивая тем самым комфортную работу пользователя. Смена насадок производится быстро, без применения ключа. В комплект входят 37 принадлежностей и аксессуаров. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Быстрая бесключевая смена насадок
- Универсальный адаптер в комплекте - для установки насадок от других производителей
- Огромный выбор насадок - для широкого спектра работ
- Регулировка частоты колебаний
- Возможность подключения к пылесосу
- Ограничитель глубины реза / Направляющая для прямого реза
- Фиксация включенного положения