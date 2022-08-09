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Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
    Арт. Х1272333
    5.0
    1
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
    Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457

      Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1272333
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457, 1/4 50280 предназначена для шлифования, зачистки и выравнивания различных материалов. Выключатель с фиксатором увеличивает комфорт во время длительной работы. Благодаря пылеотводу рабочая поверхность остается чистой. Есть возможность стационарной установки инструмента, струбцины идут в комплекте.

        Преимущества

        • Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка обеспечивает лучший хват и исключает возможность проскальзывания
        • Легко сменить расходный материал. Оснастка на ленточной шлифмашине Энкор ЛМЭ-750/457, 1/4 50280 меняется с помощью удобной рукоятки
        • Компактный инструмент, в котором сочетаются малый вес и высокая мощность двигателя
        • Металлический опорный щит подшипников и механизм привода
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном положении
        • Струбцины для стационарной установки в комплекте
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра