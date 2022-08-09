Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457
Арт. Х1272333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457, 1/4 50280 предназначена для шлифования, зачистки и выравнивания различных материалов. Выключатель с фиксатором увеличивает комфорт во время длительной работы. Благодаря пылеотводу рабочая поверхность остается чистой. Есть возможность стационарной установки инструмента, струбцины идут в комплекте.
Преимущества
- Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка обеспечивает лучший хват и исключает возможность проскальзывания
- Легко сменить расходный материал. Оснастка на ленточной шлифмашине Энкор ЛМЭ-750/457, 1/4 50280 меняется с помощью удобной рукоятки
- Компактный инструмент, в котором сочетаются малый вес и высокая мощность двигателя
- Металлический опорный щит подшипников и механизм привода
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном положении
- Струбцины для стационарной установки в комплекте
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра