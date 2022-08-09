Преимущества

Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка обеспечивает лучший хват и исключает возможность проскальзывания

Легко сменить расходный материал. Оснастка на ленточной шлифмашине Энкор ЛМЭ-750/457, 1/4 50280 меняется с помощью удобной рукоятки

Компактный инструмент, в котором сочетаются малый вес и высокая мощность двигателя

Металлический опорный щит подшипников и механизм привода

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном положении

Струбцины для стационарной установки в комплекте

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра

Ленточная шлифмашина Энкор ЛМЭ-750/457, 1/4 50280 предназначена для шлифования, зачистки и выравнивания различных материалов. Выключатель с фиксатором увеличивает комфорт во время длительной работы. Благодаря пылеотводу рабочая поверхность остается чистой. Есть возможность стационарной установки инструмента, струбцины идут в комплекте.