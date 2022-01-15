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Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
5.0
2
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
    Арт. Х11762
    5.0
    2
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
    Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э

      Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11762
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Шлифмашина эксцентриковая Энкор МШЭ-450/150Э 50302 предназначена для шлифования и полировки различных поверхностей. Дополнительная рукоятка обеспечивает отличный контроль над инструментом. Имеет пылесборник, подключающийся через шлифовальную пластину. Прорезиненная рукоятка облегчает работу исключая проскальзывание и обеспечивая надежный хват. Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении для удобной непрерывной работы.

        Преимущества

        • Мощный мотор для комфортной продолжительной работы
        • Электроника регулировки оборотов холостого хода
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном положении
        • Опорная тарелка большого диаметра для увеличения производительности
        • Пластиковый пылесборник для комфортной работы
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра