Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э
Арт. Х11762
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
- Шлифмашина эксцентриковая Энкор МШЭ-450/150Э 50302 предназначена для шлифования и полировки различных поверхностей. Дополнительная рукоятка обеспечивает отличный контроль над инструментом. Имеет пылесборник, подключающийся через шлифовальную пластину. Прорезиненная рукоятка облегчает работу исключая проскальзывание и обеспечивая надежный хват. Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении для удобной непрерывной работы.
Преимущества
- Мощный мотор для комфортной продолжительной работы
- Электроника регулировки оборотов холостого хода
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном положении
- Опорная тарелка большого диаметра для увеличения производительности
- Пластиковый пылесборник для комфортной работы
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра