Эксцентриковая шлифмашина Энкор МШЭ-450/150Э

Преимущества

Мощный мотор для комфортной продолжительной работы

Электроника регулировки оборотов холостого хода

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном положении

Опорная тарелка большого диаметра для увеличения производительности

Пластиковый пылесборник для комфортной работы

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра



Шлифмашина эксцентриковая Энкор МШЭ-450/150Э 50302 предназначена для шлифования и полировки различных поверхностей. Дополнительная рукоятка обеспечивает отличный контроль над инструментом. Имеет пылесборник, подключающийся через шлифовальную пластину. Прорезиненная рукоятка облегчает работу исключая проскальзывание и обеспечивая надежный хват. Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении для удобной непрерывной работы.