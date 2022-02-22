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Вибрационная шлифовальная машина Энкор ПМЭ-250/182
2.2
5
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Вибрационная шлифовальная машина Энкор ПМЭ-250/182
    Арт. Х11752
    2.2
    5
    Вибрационная шлифовальная машина Энкор ПМЭ-250/182
    Вибрационная шлифовальная машина Энкор ПМЭ-250/182
    Вибрационная шлифовальная машина Энкор ПМЭ-250/182
      Вибрационная шлифовальная машина Энкор ПМЭ-250/182
      Вибрационная шлифовальная машина Энкор ПМЭ-250/182
      Вибрационная шлифовальная машина Энкор ПМЭ-250/182

      Вибрационная шлифовальная машина Энкор ПМЭ-250/182

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11752
      2.2
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		250
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-250/182 предназначена для сухого плоскостного шлифования поверхностей деталей из древесины, пластика и металла с использованием шлифовальной оснастки конструктивно совместимой с машиной и предназначенной для выполнения вышеперечисленных работ. Инструмент Энкор отличается практичностью и доступной ценой для любого потребителя. ПМЭ-250/182 имеет удобные крепления для зажима шлифлистов, кнопку постоянного включения для непрерывной работы, эргономичную ручку обеспечивающая надежный захват во время работы, воздушное охлаждение защищает двигатель от перегрева тем самым продлевает срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Чистовая или предварительная обработка
        • Малый вес
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном положении
        • Возможность использования шлифовальных листов на бумажной и тканевой (липучей) основе
        • Шаблон-дырокол в комплекте для самостоятельного изготовления перфорированных шлифлистов
        • Оптимальное сочетание мощности инструмента и площади рабочей поверхности подошвы
        • Приспособление очистки воздуха от пыли в комплекте