Вибрационная шлифовальная машина Энкор ПМЭ-250/182

Преимущества

Чистовая или предварительная обработка

Малый вес

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном положении

Возможность использования шлифовальных листов на бумажной и тканевой (липучей) основе

Шаблон-дырокол в комплекте для самостоятельного изготовления перфорированных шлифлистов

Оптимальное сочетание мощности инструмента и площади рабочей поверхности подошвы

Приспособление очистки воздуха от пыли в комплекте

Вибрационная шлифмашина Энкор ПМЭ-250/182 предназначена для сухого плоскостного шлифования поверхностей деталей из древесины, пластика и металла с использованием шлифовальной оснастки конструктивно совместимой с машиной и предназначенной для выполнения вышеперечисленных работ. Инструмент Энкор отличается практичностью и доступной ценой для любого потребителя. ПМЭ-250/182 имеет удобные крепления для зажима шлифлистов, кнопку постоянного включения для непрерывной работы, эргономичную ручку обеспечивающая надежный захват во время работы, воздушное охлаждение защищает двигатель от перегрева тем самым продлевает срок службы инструмента.