Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161

Преимущества

Электронная регулировка оборотов и электроника поддержания оборотов под нагрузкой

Обрезиненный корпус мотора

Электронная система ограничения пускового тока

Защита двигателя от пыли

Защита от перегрузки

Усиленный редуктор

Унифицированная конструкция корпусных элементов

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением продлевает срок службы инструмента

Трехпозиционная боковая рукоятка - для удобной работы

Угловая шлифмашина Энкор УШМ 150-1.3 50161 - надежный инструмент мощностью 1300 Вт и рабочим диском диаметром 150 мм, предназначенный для резки и шлифовки различных твердых материалов. Инструмент комплектуется боковой рукояткой, обеспечивающей комфортную и надежную работу.