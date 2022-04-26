Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161
Арт. Х11758
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|9500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Энкор УШМ 150-1.3 50161 - надежный инструмент мощностью 1300 Вт и рабочим диском диаметром 150 мм, предназначенный для резки и шлифовки различных твердых материалов. Инструмент комплектуется боковой рукояткой, обеспечивающей комфортную и надежную работу.
Преимущества
- Электронная регулировка оборотов и электроника поддержания оборотов под нагрузкой
- Обрезиненный корпус мотора
- Электронная система ограничения пускового тока
- Защита двигателя от пыли
- Защита от перегрузки
- Усиленный редуктор
- Унифицированная конструкция корпусных элементов
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением продлевает срок службы инструмента
- Трехпозиционная боковая рукоятка - для удобной работы