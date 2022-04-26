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Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161
    Арт. Х11758
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161

      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1300/150Э 50161

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х11758
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Энкор УШМ 150-1.3 50161 - надежный инструмент мощностью 1300 Вт и рабочим диском диаметром 150 мм, предназначенный для резки и шлифовки различных твердых материалов. Инструмент комплектуется боковой рукояткой, обеспечивающей комфортную и надежную работу.

        Преимущества

        • Электронная регулировка оборотов и электроника поддержания оборотов под нагрузкой
        • Обрезиненный корпус мотора
        • Электронная система ограничения пускового тока
        • Защита двигателя от пыли
        • Защита от перегрузки
        • Усиленный редуктор
        • Унифицированная конструкция корпусных элементов
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением продлевает срок службы инструмента
        • Трехпозиционная боковая рукоятка - для удобной работы