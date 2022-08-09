Шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э
Арт. Х11760
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|6500
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Энкор 2200/230Э 50171 применяется для шлифовки, резки и зачистки материалов. Надежна и практична в эксплуатации. Алюминиевый редуктор обеспечивает лучший отвод тепла. Кожух защищает пользователя от искр и пыли, возникающих в процессе работы. Электроника ограничения пускового тока способствует плавному запуску шлифмашины и продлевает срок службы двигателя.
Преимущества
- Поворотная основная рукоятка
- Обрезиненная поверхность рукояти для надежного хвата
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Прочный защитный кожух с инструментальной регулировкой
- Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки Энкор 2200/230Э 50171
- Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки