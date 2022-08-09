Шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э

Преимущества

Поворотная основная рукоятка

Обрезиненная поверхность рукояти для надежного хвата

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Прочный защитный кожух с инструментальной регулировкой

Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки Энкор 2200/230Э 50171

Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки

Угловая шлифмашина Энкор 2200/230Э 50171 применяется для шлифовки, резки и зачистки материалов. Надежна и практична в эксплуатации. Алюминиевый редуктор обеспечивает лучший отвод тепла. Кожух защищает пользователя от искр и пыли, возникающих в процессе работы. Электроника ограничения пускового тока способствует плавному запуску шлифмашины и продлевает срок службы двигателя.