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Шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э
    Арт. Х11760
    4.0
    1
    Шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э

      Шлифовальная машина Энкор УШМ-2200/230Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х11760
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Энкор 2200/230Э 50171 применяется для шлифовки, резки и зачистки материалов. Надежна и практична в эксплуатации. Алюминиевый редуктор обеспечивает лучший отвод тепла. Кожух защищает пользователя от искр и пыли, возникающих в процессе работы. Электроника ограничения пускового тока способствует плавному запуску шлифмашины и продлевает срок службы двигателя.

        Преимущества

        • Поворотная основная рукоятка
        • Обрезиненная поверхность рукояти для надежного хвата
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Прочный защитный кожух с инструментальной регулировкой
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки Энкор 2200/230Э 50171
        • Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки