Шлифовальная машина Энкор УШМ-2500/230Э
Арт. Х11761
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|6600
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина ЭнкорУШМ-2500/230Э 50175 используется для различных шлифовальных и отрезных работ.
Преимущества
- Электронная система ограничения пускового тока
- Симметричное крепление корпуса редуктора для оптимальной установки и удобства в работе
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Защитный кожух с защёлкой для быстрой безинструментальной регулировки
- Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
- Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки
- Обрезиненные основная и дополнительная рукоятка
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра