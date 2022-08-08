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Шлифовальная машина Энкор УШМ-2500/230Э
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Энкор УШМ-2500/230Э
    Арт. Х11761
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Энкор УШМ-2500/230Э

      Шлифовальная машина Энкор УШМ-2500/230Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11761
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина ЭнкорУШМ-2500/230Э 50175 используется для различных шлифовальных и отрезных работ.

        Преимущества

        • Электронная система ограничения пускового тока
        • Симметричное крепление корпуса редуктора для оптимальной установки и удобства в работе
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Защитный кожух с защёлкой для быстрой безинструментальной регулировки
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
        • Трехпозиционное присоединение дополнительной рукоятки
        • Обрезиненные основная и дополнительная рукоятка
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра