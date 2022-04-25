Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/115
Арт. Х11753
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина УШМ-900/115 – этот инструмент может снять ржавчину, краску, зашлифовать, отполировать поверхности, зачистить сварочные швы – все это позволит сделать болгарка УШМ-900/115, которая потребляет мощность 900 Вт. Универсальная конструкция, может работать с дисками диаметром от 115 до 150 мм. В интернет-магазине Энкор УШМ-900/115 выгодная цена привлекает потенциальных покупателей, как и ее достоинства.
Преимущества
- Компактность (вес всего 2,28 кг). За счет этого инструмент очень маневренный, что позволяет выполнять даже потолоные работы
- Блокировка шпинделя делает смену оснастки элементарной
- Три положения рукоятки
- Прочный корпус с резиновыми нескользящими вставками