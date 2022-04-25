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Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/115
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/115
    Арт. Х11753
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/115
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/115
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/115
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/115
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/115
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/115

      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/115

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х11753
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина УШМ-900/115 – этот инструмент может снять ржавчину, краску, зашлифовать, отполировать поверхности, зачистить сварочные швы – все это позволит сделать болгарка УШМ-900/115, которая потребляет мощность 900 Вт. Универсальная конструкция, может работать с дисками диаметром от 115 до 150 мм. В интернет-магазине Энкор УШМ-900/115 выгодная цена привлекает потенциальных покупателей, как и ее достоинства.

        Преимущества

        • Компактность (вес всего 2,28 кг). За счет этого инструмент очень маневренный, что позволяет выполнять даже потолоные работы
        • Блокировка шпинделя делает смену оснастки элементарной
        • Три положения рукоятки
        • Прочный корпус с резиновыми нескользящими вставками