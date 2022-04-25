Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
Арт. Х11754
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Шлифмашина угловая ЭНКОР УШМ 900/125 представляет собой инструмент для шлифовки и различных строительных работ. Выгодно выделяет ее комфортная эксплуатация и высокая мощность двигателя 900 Вт. Болгарка ЭНКОР УШМ 900/125 предназначена для нечастого использования, поэтому может использоваться только для бытовых работ. Небольшой вес 2,3 кг добавляет комфорта в работе. Угловые шлифовальные машины ЭНКОР УШМ 900/125 цена на них характеризует с лучшей стороны.
Преимущества
- Литой корпус выполнен из алюминия
- Комфортная эксплуатация за счет наличия обрезиненного корпуса, трехпозиционной рукояти
- Замену оснастки произвести можно в короткие сроки за счет блокировки шпинделя
- Блокировка кнопки старта для комфортной работы
- Достаточная длина кабеля – 2,5м