Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125

Преимущества

Литой корпус выполнен из алюминия

Комфортная эксплуатация за счет наличия обрезиненного корпуса, трехпозиционной рукояти

Замену оснастки произвести можно в короткие сроки за счет блокировки шпинделя

Блокировка кнопки старта для комфортной работы

Достаточная длина кабеля – 2,5м

Шлифмашина угловая ЭНКОР УШМ 900/125 представляет собой инструмент для шлифовки и различных строительных работ. Выгодно выделяет ее комфортная эксплуатация и высокая мощность двигателя 900 Вт. Болгарка ЭНКОР УШМ 900/125 предназначена для нечастого использования, поэтому может использоваться только для бытовых работ. Небольшой вес 2,3 кг добавляет комфорта в работе. Угловые шлифовальные машины ЭНКОР УШМ 900/125 цена на них характеризует с лучшей стороны.