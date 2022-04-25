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Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
    Арт. Х11754
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
    Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125
      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125

      Угловая шлифмашина Энкор УШМ-900/125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х11754
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифмашина угловая ЭНКОР УШМ 900/125 представляет собой инструмент для шлифовки и различных строительных работ. Выгодно выделяет ее комфортная эксплуатация и высокая мощность двигателя 900 Вт. Болгарка ЭНКОР УШМ 900/125 предназначена для нечастого использования, поэтому может использоваться только для бытовых работ. Небольшой вес 2,3 кг добавляет комфорта в работе. Угловые шлифовальные машины ЭНКОР УШМ 900/125 цена на них характеризует с лучшей стороны.

        Преимущества

        • Литой корпус выполнен из алюминия
        • Комфортная эксплуатация за счет наличия обрезиненного корпуса, трехпозиционной рукояти
        • Замену оснастки произвести можно в короткие сроки за счет блокировки шпинделя
        • Блокировка кнопки старта для комфортной работы
        • Достаточная длина кабеля – 2,5м