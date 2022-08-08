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Шлифовальная машина Hitachi G12SR3
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Hitachi G12SR3
    Арт. Х11623
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Hitachi G12SR3
    Шлифовальная машина Hitachi G12SR3
    Шлифовальная машина Hitachi G12SR3
    Шлифовальная машина Hitachi G12SR3
      Шлифовальная машина Hitachi G12SR3
      Шлифовальная машина Hitachi G12SR3
      Шлифовальная машина Hitachi G12SR3
      Шлифовальная машина Hitachi G12SR3

      Шлифовальная машина Hitachi G12SR3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11623
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G12SR3 предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов. Инструмент весом 1.5 кг оснащен двигателем мощностью 730 Вт. Максимальный диаметр шлифовального диска для данной шлифмашины - 115 мм.

        Преимущества

        • Удобное управление. Ползунковый выключатель смещен вперед к редуктору. Эта особенность позволяет держать инструмент одной рукой, одновременно управляя выключателем при помощи большого пальца
        • Надежный захват. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Hitachi G12SR3 предназначена для надежного удержания инструмента во время работы и для удобного управления в труднодоступных местах
        • Долговечность. Корпус шлифмашины изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном - для долгого срока службы инструмента
        • Экономия времени. Быструю и безопасную смену шлифовальных кругов обеспечивает кнопка блокировки шпинделя
        • Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы с инструментом
        • Защита от перегрузок
        • Небольшие габариты и вес делают работу с инструментом более комфортной
        • Инструмент оснащен кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли
        • Дополнительная рукоятка может устанавливаться с левой и правой стороны
        • Защита двигателя от пыли