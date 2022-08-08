Шлифовальная машина Hitachi G12SR3

Преимущества

Удобное управление. Ползунковый выключатель смещен вперед к редуктору. Эта особенность позволяет держать инструмент одной рукой, одновременно управляя выключателем при помощи большого пальца

Надежный захват. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Hitachi G12SR3 предназначена для надежного удержания инструмента во время работы и для удобного управления в труднодоступных местах

Долговечность. Корпус шлифмашины изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном - для долгого срока службы инструмента

Экономия времени. Быструю и безопасную смену шлифовальных кругов обеспечивает кнопка блокировки шпинделя

Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы с инструментом

Защита от перегрузок

Небольшие габариты и вес делают работу с инструментом более комфортной

Инструмент оснащен кожухом - для защиты пользователя от искр и пыли

Дополнительная рукоятка может устанавливаться с левой и правой стороны

Защита двигателя от пыли

Угловая шлифмашина Hitachi G12SR3 предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов. Инструмент весом 1.5 кг оснащен двигателем мощностью 730 Вт. Максимальный диаметр шлифовального диска для данной шлифмашины - 115 мм.