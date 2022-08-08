Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
Арт. Х11624
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Макс. число оборотов, об/мин
|10000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Hitachi G13SR3 используется в строительных и ремонтных работах для шлифования, резания или зачистки деталей из различных материалов. Инструмент имеет малый вес и небольшие габаритные размеры, что позволяет легко применять его в различных положениях и в труднодоступных местах. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 730 Вт, защищенным от пыли и загрязнений. Фиксация шпинделя обеспечивает простоту замены дисков, а наружное расположение технического узла позволяет быстро и легко менять угольные щетки.
Преимущества
- Надежное удержание. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Hitachi G13SR3 добавляет точности работе, к тому же, утолщение на конце и шероховатая поверхность защищают руки от соскальзывания во время работы
- Удобное управление. Перетекающий в удобную рукоятку корпус обеспечивает надежный обхват и низкую утомляемость, органы управления расположены компактно. Запуск инструмента осуществляется с помощью большого надежного переключателя
- Безопасность использования. Защитный кожух ограждает инструмент от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя
- Небольшие габаритные размеры (длина 25.4 см) и вес 1.4 кг
- Фиксация шпинделя - для быстрой и безопасной замены оснастки
- Защита от пыли