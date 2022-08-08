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Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
    Арт. Х11624
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
    Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
    Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
    Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
    Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
    Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
    Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
      Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
      Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
      Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
      Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
      Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
      Шлифовальная машина Hitachi G13SR3
      Шлифовальная машина Hitachi G13SR3

      Шлифовальная машина Hitachi G13SR3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11624
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Hitachi G13SR3 используется в строительных и ремонтных работах для шлифования, резания или зачистки деталей из различных материалов. Инструмент имеет малый вес и небольшие габаритные размеры, что позволяет легко применять его в различных положениях и в труднодоступных местах. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 730 Вт, защищенным от пыли и загрязнений. Фиксация шпинделя обеспечивает простоту замены дисков, а наружное расположение технического узла позволяет быстро и легко менять угольные щетки.

        Преимущества

        • Надежное удержание. Боковая рукоятка угловой шлифмашины Hitachi G13SR3 добавляет точности работе, к тому же, утолщение на конце и шероховатая поверхность защищают руки от соскальзывания во время работы
        • Удобное управление. Перетекающий в удобную рукоятку корпус обеспечивает надежный обхват и низкую утомляемость, органы управления расположены компактно. Запуск инструмента осуществляется с помощью большого надежного переключателя
        • Безопасность использования. Защитный кожух ограждает инструмент от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя
        • Небольшие габаритные размеры (длина 25.4 см) и вес 1.4 кг
        • Фиксация шпинделя - для быстрой и безопасной замены оснастки
        • Защита от пыли