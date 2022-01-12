Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
Арт. Х12296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Малайзия
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Напряжение сети, В
|220
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Резьба шпинделя
|M14
- Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA пригодится для полировки различных изделий. Основным преимуществом данной модели является мощный двигатель 1250 Вт. Регулировочное колесико и кнопка выключателя изменяет скорость работы. С помощью меховой насадки можно полировать чувствительные поверхности. Назначение: удаление литников и окончательная обработка литых деталей, а также деталей из различных материалов: стали, бронзы, алюминия. Шлифовка сварных узлов или деталей, полученных с помощью газовой резки. Шлифовка синтетических материалов, шифера, кирпича, мрамора, и т.д.
Преимущества
- Поддержание постоянных оборотов
- Плавный пуск
- Защита от перегрузки двигателя
- Легкая замена износившихся щеток
- Улучшенная конструкция металлических опорных втулок подшипников
- Регулировка скорости
- Небольшой вес
- Эргономичный дизайн