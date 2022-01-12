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Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
5.0
3
Найти аналог
Полировальные машины
    Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
    Арт. Х12296
    5.0
    3
    Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
    Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
    Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
    Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
    Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
      Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
      Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
      Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
      Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA
      Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA

      Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12296
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Малайзия
      Напряжение сети, В
      		220
      Резьба шпинделя
      		M14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA пригодится для полировки различных изделий. Основным преимуществом данной модели является мощный двигатель 1250 Вт. Регулировочное колесико и кнопка выключателя изменяет скорость работы. С помощью меховой насадки можно полировать чувствительные поверхности. Назначение: удаление литников и окончательная обработка литых деталей, а также деталей из различных материалов: стали, бронзы, алюминия. Шлифовка сварных узлов или деталей, полученных с помощью газовой резки. Шлифовка синтетических материалов, шифера, кирпича, мрамора, и т.д.

        Преимущества

        • Поддержание постоянных оборотов
        • Плавный пуск
        • Защита от перегрузки двигателя
        • Легкая замена износившихся щеток
        • Улучшенная конструкция металлических опорных втулок подшипников
        • Регулировка скорости
        • Небольшой вес
        • Эргономичный дизайн