Преимущества

Поддержание постоянных оборотов

Плавный пуск

Защита от перегрузки двигателя

Легкая замена износившихся щеток

Улучшенная конструкция металлических опорных втулок подшипников

Регулировка скорости

Небольшой вес

Эргономичный дизайн

Полировальная шлифмашина Hitachi SP18VA пригодится для полировки различных изделий. Основным преимуществом данной модели является мощный двигатель 1250 Вт. Регулировочное колесико и кнопка выключателя изменяет скорость работы. С помощью меховой насадки можно полировать чувствительные поверхности. Назначение: удаление литников и окончательная обработка литых деталей, а также деталей из различных материалов: стали, бронзы, алюминия. Шлифовка сварных узлов или деталей, полученных с помощью газовой резки. Шлифовка синтетических материалов, шифера, кирпича, мрамора, и т.д.