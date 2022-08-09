Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-150/600Э
Арт. Х1218326
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭШМ-150/600Э предназначена для работы с разнообразными поверхностями благодаря электронной регулировке оборотов - можно подобрать скорость под материал. Шлифмашины этого типа отличаются высоким качеством обработки поверхности, так как платформа совершает не только вращательные, но и колебательные движения.
Преимущества
- Высокая продуктивность. Диаметр платформы - 150 мм, поэтому можно быстро обработать большую площадь
- Контроль над машиной. Дополнительная рукоятка позволяет контролировать ход инструмента при работе
- Высокая мощность обеспечивает глубокий съем материала со шлифуемой поверхности
- Эксцентриковое и двойное вращательное движение платформы делают поверхность особенно чистой
- Возможность регулирования скорости