Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-150/600Э

Преимущества

Высокая продуктивность. Диаметр платформы - 150 мм, поэтому можно быстро обработать большую площадь

Контроль над машиной. Дополнительная рукоятка позволяет контролировать ход инструмента при работе

Высокая мощность обеспечивает глубокий съем материала со шлифуемой поверхности

Эксцентриковое и двойное вращательное движение платформы делают поверхность особенно чистой

Возможность регулирования скорости

Эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭШМ-150/600Э предназначена для работы с разнообразными поверхностями благодаря электронной регулировке оборотов - можно подобрать скорость под материал. Шлифмашины этого типа отличаются высоким качеством обработки поверхности, так как платформа совершает не только вращательные, но и колебательные движения.