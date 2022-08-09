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Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-150/600Э
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-150/600Э
    Арт. Х1218326
    5.0
    1
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-150/600Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-150/600Э
    Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-150/600Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-150/600Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-150/600Э
      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-150/600Э

      Эксцентриковая шлифовальная машина Интерскол ЭШМ-150/600Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1218326
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭШМ-150/600Э предназначена для  работы с разнообразными поверхностями благодаря электронной регулировке оборотов - можно подобрать скорость под материал. Шлифмашины этого типа отличаются высоким качеством обработки поверхности, так как платформа совершает не только вращательные, но и колебательные движения.

        Преимущества

        • Высокая продуктивность. Диаметр платформы - 150 мм, поэтому можно быстро обработать большую площадь
        • Контроль над машиной. Дополнительная рукоятка позволяет контролировать ход инструмента при работе
        • Высокая мощность обеспечивает глубокий съем материала со шлифуемой поверхности
        • Эксцентриковое и двойное вращательное движение платформы делают поверхность особенно чистой
        • Возможность регулирования скорости