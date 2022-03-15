Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900

Преимущества

Обеспечивает самый высокопроизводительный съем среди всех видов шлифмашин

Пригодна для заточки инструмента

Безинструментная замена ленты

Регулировка направляющего ролика для правильного хода ленты

Мешок для сбора опилок

Лентошлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900 - максимально быстрая и эффективная черновая шлифовка поверхности любого материала. Позволяет зачищать металлические изделия, выравнивать и обрабатывать (например, скруглять форму, циклевать паркет) деревянные изделия, снимать краску со стен, выравнивать стыки, а также затачивать инструмент.