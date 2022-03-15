Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
Арт. Х11696
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Лентошлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900 - максимально быстрая и эффективная черновая шлифовка поверхности любого материала. Позволяет зачищать металлические изделия, выравнивать и обрабатывать (например, скруглять форму, циклевать паркет) деревянные изделия, снимать краску со стен, выравнивать стыки, а также затачивать инструмент.
Преимущества
- Обеспечивает самый высокопроизводительный съем среди всех видов шлифмашин
- Пригодна для заточки инструмента
- Безинструментная замена ленты
- Регулировка направляющего ролика для правильного хода ленты
- Мешок для сбора опилок