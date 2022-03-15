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Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
5.0
2
6 590 ₽
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
    Арт. Х11696
    5.0
    2
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
    Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900
      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900

      Ленточношлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900

      6 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х11696
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      6 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лентошлифовальная машина Интерскол ЛШМ-76/900 - максимально быстрая и эффективная черновая шлифовка поверхности любого материала. Позволяет зачищать металлические изделия, выравнивать и обрабатывать (например, скруглять форму, циклевать паркет) деревянные изделия, снимать краску со стен, выравнивать стыки, а также затачивать инструмент.

        Преимущества

        • Обеспечивает самый высокопроизводительный съем среди всех видов шлифмашин
        • Пригодна для заточки инструмента
        • Безинструментная замена ленты
        • Регулировка направляющего ролика для правильного хода ленты
        • Мешок для сбора опилок