Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)

Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э
Арт. Х11854
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|300
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x280
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- Шлифмашина ИНТЕРСКОЛ ПШМ 115/300 Э – удобный электрический инструмент, широко используемый при проведении строительно-монтажных работ. Она применяется для зачистки и выравнивания поверхностей. Обладает двигателем 300 Вт, комплектуется абразивными листами. Для надежного крепления шлифлистов инструмент оснащен специальными зажимами. На холостом ходу развивает скорость до 10500 колебаний в минуту, имеет регулировку интенсивности, что позволяет настроить плоскошлифовальную машину для конкретной работы. ИНТЕРСКОЛ ПШМ 115/300 Э можно купить для бытовых и профессиональных задач.
Преимущества вибрационной шлифмашины ИНТЕРСКОЛ ПШМ 115/300 Э
- Низкий уровень вибрации
- Небольшой вес устройства
- Система пылеудаления
- Патрубок для подключения пылесоса
Комплектация
- Вибрационная шлифмашина
- Пылесборный мешок
- Шлифовальный лист
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка