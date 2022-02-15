Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)

Шлифмашина ИНТЕРСКОЛ ПШМ 115/300 Э – удобный электрический инструмент, широко используемый при проведении строительно-монтажных работ. Она применяется для зачистки и выравнивания поверхностей. Обладает двигателем 300 Вт, комплектуется абразивными листами. Для надежного крепления шлифлистов инструмент оснащен специальными зажимами. На холостом ходу развивает скорость до 10500 колебаний в минуту, имеет регулировку интенсивности, что позволяет настроить плоскошлифовальную машину для конкретной работы. ИНТЕРСКОЛ ПШМ 115/300 Э можно купить для бытовых и профессиональных задач.

Преимущества вибрационной шлифмашины ИНТЕРСКОЛ ПШМ 115/300 Э

Низкий уровень вибрации

Небольшой вес устройства

Система пылеудаления

Патрубок для подключения пылесоса

Комплектация