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Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
4.5
77
3 780 ₽
4 290 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э
    Арт. Х11854
    4.5
    77
    Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
    Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
    Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
    Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
    Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
    Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
      Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
      Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
      Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
      Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
      Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)
      Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э (300 Вт, 10500 колебаний/мин, с мешком для пыли)

      Вибрационная шлифовальная машина Интерскол ПШМ-115/300Э

      • -510 ₽
      3 780 ₽
      4 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11854
      4.5
      77

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		300
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x280
      Все характеристики
      • -510 ₽
      3 780 ₽
      4 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифмашина ИНТЕРСКОЛ ПШМ 115/300 Э – удобный электрический инструмент, широко используемый при проведении строительно-монтажных работ. Она применяется для зачистки и выравнивания поверхностей. Обладает двигателем 300 Вт, комплектуется абразивными листами. Для надежного крепления шлифлистов инструмент оснащен специальными зажимами. На холостом ходу развивает скорость до 10500 колебаний в минуту, имеет регулировку интенсивности, что позволяет настроить плоскошлифовальную машину для конкретной работы. ИНТЕРСКОЛ ПШМ 115/300 Э можно купить для бытовых и профессиональных задач.

        Преимущества вибрационной шлифмашины ИНТЕРСКОЛ ПШМ 115/300 Э

        • Низкий уровень вибрации
        • Небольшой вес устройства
        • Система пылеудаления
        • Патрубок для подключения пылесоса

        Комплектация

        • Вибрационная шлифмашина
        • Пылесборный мешок
        • Шлифовальный лист
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Упаковка