Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)

Шлифмашина Интерскол ПШМ-32/130 это небольшой, удобный и невероятно мощный инструмент. Облаченный в прочный кожух электронный двигатель на холостом ходу выдает до одиннадцати тысяч колебаний в минуту, что позволяет шлифовать материалы тщательно и быстро. Благодаря своей форме, схожей с утюгом, шлифмашина способна работать в узких пространствах, где не справляются другие инструменты подобного действия. Оснастка крепится на липучую поверхность, что не дает ей оторваться в процессе долгого шлифования. Встроенный пылеудалитель с контейнером для сора упрощает очистку инструмента и рабочей поверхности. Рукоятка шлифмашины покрыта резиновой накладкой, поэтому удобна для работы. Купить Интерскол ПШМ-32/130 стоит ради облегченного хвата инструмента, его маневренности и ценовой доступности.

Преимущества дельташлифмашины Интерскол ПШМ-32/130

Можно работать одной рукой

Надежный и легкий инструмент

Работает с большинством материалов

Шлифует в труднодоступных местах

Высокая производительность

Комплектация