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Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)
5.0
2
2 810 ₽
Вибрационные шлифовальные машины
    Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130
    Арт. Х1197
    5.0
    2
    Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)
    Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)
    Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)
    Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)
    Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)
      Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)
      Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)
      Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)
      Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)
      Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)

      Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130

      2 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1197
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		130
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		140
      Все характеристики
      2 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифмашина Интерскол ПШМ-32/130 это небольшой, удобный и невероятно мощный инструмент. Облаченный в прочный кожух электронный двигатель на холостом ходу выдает до одиннадцати тысяч колебаний в минуту, что позволяет шлифовать материалы тщательно и быстро. Благодаря своей форме, схожей с утюгом, шлифмашина способна работать в узких пространствах, где не справляются другие инструменты подобного действия. Оснастка крепится на липучую поверхность, что не дает ей оторваться в процессе долгого шлифования. Встроенный пылеудалитель с контейнером для сора упрощает очистку инструмента и рабочей поверхности. Рукоятка шлифмашины покрыта резиновой накладкой, поэтому удобна для работы. Купить Интерскол ПШМ-32/130 стоит ради облегченного хвата инструмента, его маневренности и ценовой доступности.

        Преимущества дельташлифмашины Интерскол ПШМ-32/130

        • Можно работать одной рукой
        • Надежный и легкий инструмент
        • Работает с большинством материалов
        • Шлифует в труднодоступных местах
        • Высокая производительность

        Комплектация

        • Машина плоскошлифовальная
        • Пылесборник
        • Комплект шлифовальной бумаги (2 шт.)
        • Руководство по эксплуатации
        • Инструкция по безопасности
        • Гарантийный талон
        • Список сервисных центров
        • Упаковка картонная