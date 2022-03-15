Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130 (дельта, мощность инструмента 130 Вт, вес 0,9 кг, с контейнером)

Машина плоскошлифовальная Интерскол ПШМ-32/130
Арт. Х1197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|130
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Ширина рабочей поверхности, мм
|140
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- Шлифмашина Интерскол ПШМ-32/130 это небольшой, удобный и невероятно мощный инструмент. Облаченный в прочный кожух электронный двигатель на холостом ходу выдает до одиннадцати тысяч колебаний в минуту, что позволяет шлифовать материалы тщательно и быстро. Благодаря своей форме, схожей с утюгом, шлифмашина способна работать в узких пространствах, где не справляются другие инструменты подобного действия. Оснастка крепится на липучую поверхность, что не дает ей оторваться в процессе долгого шлифования. Встроенный пылеудалитель с контейнером для сора упрощает очистку инструмента и рабочей поверхности. Рукоятка шлифмашины покрыта резиновой накладкой, поэтому удобна для работы. Купить Интерскол ПШМ-32/130 стоит ради облегченного хвата инструмента, его маневренности и ценовой доступности.
Преимущества дельташлифмашины Интерскол ПШМ-32/130
- Можно работать одной рукой
- Надежный и легкий инструмент
- Работает с большинством материалов
- Шлифует в труднодоступных местах
- Высокая производительность
Комплектация
- Машина плоскошлифовальная
- Пылесборник
- Комплект шлифовальной бумаги (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации
- Инструкция по безопасности
- Гарантийный талон
- Список сервисных центров
- Упаковка картонная