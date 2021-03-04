Преимущества

Удобная рукоятка. Удобная форма рукоятки полировальной машины Интерскол УПМ-180/1300Э 27.1.1.12 обеспечивает надежный хват - работать инструментом легко и комфортно

Быстрый запуск. Продуманная конструкция пускового механизма позволяет легко и просто запустить инструмент в работу

Эффективное охлаждение. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя и обеспечивает продолжительную эксплуатацию инструмента

Трехпозиционная боковая рукоятка. Положение боковой рукоятки регулируется, что обеспечивает дополнительный комфорт при полировании под углом

Широкий выбор оснастки. Отсутствие защитного кожуха позволяет установить на машинку не только стандартный комплект (резиновая тарелка+"меховая" насадка), но и иной инструмент - что значительно расширяет спектр работ

Идеальна для тонкой зачистки, финишной обработки (полировки) ровных и открытых поверхностей

Электронная регулировка числа оборотов

Продуманный редуктор для оптимальной передачи вращения на диск

Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э 27.1.1.12 предназначена для окончательной обработки поверхностей из различного материала. Инструмент имеет электронную регулировку числа оборотов, что позволяет производить полирование с необходимой интенсивностью без боязни повредить покрытие. Машина имеет небольшой вес - 3.1 кг, что обеспечивает легкость и комфорт при работе инструментом.