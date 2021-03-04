Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
Арт. Х11863
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|220
- Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э 27.1.1.12 предназначена для окончательной обработки поверхностей из различного материала. Инструмент имеет электронную регулировку числа оборотов, что позволяет производить полирование с необходимой интенсивностью без боязни повредить покрытие. Машина имеет небольшой вес - 3.1 кг, что обеспечивает легкость и комфорт при работе инструментом.
Преимущества
- Удобная рукоятка. Удобная форма рукоятки полировальной машины Интерскол УПМ-180/1300Э 27.1.1.12 обеспечивает надежный хват - работать инструментом легко и комфортно
- Быстрый запуск. Продуманная конструкция пускового механизма позволяет легко и просто запустить инструмент в работу
- Эффективное охлаждение. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя и обеспечивает продолжительную эксплуатацию инструмента
- Трехпозиционная боковая рукоятка. Положение боковой рукоятки регулируется, что обеспечивает дополнительный комфорт при полировании под углом
- Широкий выбор оснастки. Отсутствие защитного кожуха позволяет установить на машинку не только стандартный комплект (резиновая тарелка+"меховая" насадка), но и иной инструмент - что значительно расширяет спектр работ
- Идеальна для тонкой зачистки, финишной обработки (полировки) ровных и открытых поверхностей
- Электронная регулировка числа оборотов
- Продуманный редуктор для оптимальной передачи вращения на диск