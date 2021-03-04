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Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
4.2
22
6 410 ₽
7 320 ₽
Полировальные машины
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
    Арт. Х11863
    4.2
    22
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э

      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э

      • -910 ₽
      6 410 ₽
      7 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11863
      4.2
      22

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Крепление полировальных насадок
      		на липучке
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -910 ₽
      6 410 ₽
      7 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300Э 27.1.1.12 предназначена для окончательной обработки поверхностей из различного материала. Инструмент имеет электронную регулировку числа оборотов, что позволяет производить полирование с необходимой интенсивностью без боязни повредить покрытие. Машина имеет небольшой вес - 3.1 кг, что обеспечивает легкость и комфорт при работе инструментом.

        Преимущества

        • Удобная рукоятка. Удобная форма рукоятки полировальной машины Интерскол УПМ-180/1300Э 27.1.1.12 обеспечивает надежный хват - работать инструментом легко и комфортно
        • Быстрый запуск. Продуманная конструкция пускового механизма позволяет легко и просто запустить инструмент в работу
        • Эффективное охлаждение. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя и обеспечивает продолжительную эксплуатацию инструмента
        • Трехпозиционная боковая рукоятка. Положение боковой рукоятки регулируется, что обеспечивает дополнительный комфорт при полировании под углом
        • Широкий выбор оснастки. Отсутствие защитного кожуха позволяет установить на машинку не только стандартный комплект (резиновая тарелка+"меховая" насадка), но и иной инструмент - что значительно расширяет спектр работ
        • Идеальна для тонкой зачистки, финишной обработки (полировки) ровных и открытых поверхностей
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Продуманный редуктор для оптимальной передачи вращения на диск