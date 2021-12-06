Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
4.7
52
6 810 ₽
8 930 ₽
Полировальные машины
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
    Арт. Х11876
    4.7
    52
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
    Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ

      Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ

      • -2 120 ₽
      6 810 ₽
      8 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11876
      4.7
      52

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Крепление полировальных насадок
      		на липучке
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -2 120 ₽
      6 810 ₽
      8 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Диск шлифовальный с липучкой FIT 39622, гайка М14 с переходником для дрели
      505 ₽
      Диск шлифовальный с липучкой FIT 39622, гайка М14 с переходником для дрели
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      445 ₽
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)
      399 ₽
      530 ₽
      4.5
      Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)
      • -131 ₽
      Отрезной круг по металлу (150x1,6x22 мм)
      36 ₽
      4.0
      Отрезной круг по металлу (150x1,6x22 мм)
      Масло 2-х тактное полусинтетическое Patriot SUPER ACTIVE, 0.946 л
      709 ₽
      860 ₽
      Масло 2-х тактное полусинтетическое Patriot SUPER ACTIVE, 0.946 л
      • -151 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Диск шлифовальный с липучкой 39621М
      270 ₽
      5.0
      Диск шлифовальный с липучкой 39621М
      Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)
      230 ₽
      5.0
      Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Нет в наличии
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ с легкостью обрабатывает самые разные поверхности: дерево, фанеру, стекло, металл. Ее универсальность обеспечивается наличием электронного управления скоростью вращения диска. Машинка с числом оборотов 2200 в минуту прекрасно подойдет для полировки кузова автомобиля для устранения мелких дефектов или при нанесении на поверхность лакокрасочных изделий. Само по себе полировальное устройство Интерскол УПМ-180 весит менее четырех килограмм, а его редуктор настроен таким образом, что позволяет работать без устали во время всего сеанса полировки.

        Преимущества угловой полировальной машины Интерскол УПМ-180/1300ЭМ

        • Легкая
        • Многофункциональная
        • Надежная
        • Автоматизированная

        Комплектация

        • Машина ручная электрическая угловая полировальная
        • Рукоятка боковая
        • Диск полировальный резиновый
        • Диск полировальный Velcro
        • Чехол полировальный
        • Ключ специальный
        • Руководство по эксплуатации
        • Инструкция по безопасности
        • Упаковка