Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
Арт. Х11876
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|220
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- Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ с легкостью обрабатывает самые разные поверхности: дерево, фанеру, стекло, металл. Ее универсальность обеспечивается наличием электронного управления скоростью вращения диска. Машинка с числом оборотов 2200 в минуту прекрасно подойдет для полировки кузова автомобиля для устранения мелких дефектов или при нанесении на поверхность лакокрасочных изделий. Само по себе полировальное устройство Интерскол УПМ-180 весит менее четырех килограмм, а его редуктор настроен таким образом, что позволяет работать без устали во время всего сеанса полировки.
Преимущества угловой полировальной машины Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
- Легкая
- Многофункциональная
- Надежная
- Автоматизированная
Комплектация
- Машина ручная электрическая угловая полировальная
- Рукоятка боковая
- Диск полировальный резиновый
- Диск полировальный Velcro
- Чехол полировальный
- Ключ специальный
- Руководство по эксплуатации
- Инструкция по безопасности
- Упаковка