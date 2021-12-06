Преимущества угловой полировальной машины Интерскол УПМ-180/1300ЭМ

Легкая

Многофункциональная

Надежная

Автоматизированная

Комплектация

Машина ручная электрическая угловая полировальная

Рукоятка боковая

Диск полировальный резиновый

Диск полировальный Velcro

Чехол полировальный

Ключ специальный

Руководство по эксплуатации

Инструкция по безопасности

Упаковка

Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ с легкостью обрабатывает самые разные поверхности: дерево, фанеру, стекло, металл. Ее универсальность обеспечивается наличием электронного управления скоростью вращения диска. Машинка с числом оборотов 2200 в минуту прекрасно подойдет для полировки кузова автомобиля для устранения мелких дефектов или при нанесении на поверхность лакокрасочных изделий. Само по себе полировальное устройство Интерскол УПМ-180 весит менее четырех килограмм, а его редуктор настроен таким образом, что позволяет работать без устали во время всего сеанса полировки.