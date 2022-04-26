Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
Арт. Х11452
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 применяется для шлифования бетона, зачистки изделий от ржавчины, для заточки лопат и других работ на даче и в малом строительстве. Инструмент оснащен двигателем мощностью 900 Вт и диском диаметром 115 мм. Имеется возможность блокировки шпинделя для быстрой замены дисков.
Преимущества
- Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава - для долгого срока службы инструмента
- Простая и быстрая замена абразивных кругов с помощью блокировки шпинделя
- Компактные габариты и малый вес делают работу неутомительной
- На корпусе инструмента расположены дополнительные вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя