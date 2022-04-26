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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
4.5
2
2 690 ₽
3 360 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
    Арт. Х11452
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00

      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00

      • -670 ₽
      2 690 ₽
      3 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х11452
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -670 ₽
      2 690 ₽
      3 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 применяется для шлифования бетона, зачистки изделий от ржавчины, для заточки лопат и других работ на даче и в малом строительстве. Инструмент оснащен двигателем мощностью 900 Вт и диском диаметром 115 мм. Имеется возможность блокировки шпинделя для быстрой замены дисков.

        Преимущества

        • Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава - для долгого срока службы инструмента
        • Простая и быстрая замена абразивных кругов с помощью блокировки шпинделя
        • Компактные габариты и малый вес делают работу неутомительной
        • На корпусе инструмента расположены дополнительные вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя