Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 41.1.0.00

Преимущества

Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава - для долгого срока службы инструмента

Простая и быстрая замена абразивных кругов с помощью блокировки шпинделя

Компактные габариты и малый вес делают работу неутомительной

На корпусе инструмента расположены дополнительные вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 115/900 применяется для шлифования бетона, зачистки изделий от ржавчины, для заточки лопат и других работ на даче и в малом строительстве. Инструмент оснащен двигателем мощностью 900 Вт и диском диаметром 115 мм. Имеется возможность блокировки шпинделя для быстрой замены дисков.