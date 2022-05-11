Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э
Арт. Х11735
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|12000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100 Э предназначена для зачистки, шлифовки и резки древесины, металла или кирпича. Инструмент мощностью 1100 Вт имеет компактные габариты и вес 2.2 кг. Имеет такие функции, как: регулятор оборотов, блокировка шпинделя и ограничение пускового тока.
Преимущества
- Регулировка числа оборотов
- Плавный пуск
- Диск регулятора числа оборотов углублен в корпус - для защиты от случайного переключения
- Рельефная кнопка фиксатора шпинделя имеет большую площадь - для удобного нажима
- Корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Компактные габариты и малый вес
- Поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой
- Сдув пыли вентилятором с линии разметки на разрезаемом материале - для более точной работы
- Поворотный защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов