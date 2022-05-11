Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э

Преимущества

Регулировка числа оборотов

Плавный пуск

Диск регулятора числа оборотов углублен в корпус - для защиты от случайного переключения

Рельефная кнопка фиксатора шпинделя имеет большую площадь - для удобного нажима

Корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает долгий срок службы инструмента

Компактные габариты и малый вес

Поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой

Сдув пыли вентилятором с линии разметки на разрезаемом материале - для более точной работы

Поворотный защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100 Э предназначена для зачистки, шлифовки и резки древесины, металла или кирпича. Инструмент мощностью 1100 Вт имеет компактные габариты и вес 2.2 кг. Имеет такие функции, как: регулятор оборотов, блокировка шпинделя и ограничение пускового тока.