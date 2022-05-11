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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э
4.0
2
4 120 ₽
5 390 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э
    Арт. Х11735
    4.0
    2
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э

      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э

      • -1 270 ₽
      4 120 ₽
      5 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11735
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      • -1 270 ₽
      4 120 ₽
      5 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100 Э предназначена для зачистки, шлифовки и резки древесины, металла или кирпича. Инструмент мощностью 1100 Вт имеет компактные габариты и вес 2.2 кг. Имеет такие функции, как: регулятор оборотов, блокировка шпинделя и ограничение пускового тока.

        Преимущества

        • Регулировка числа оборотов
        • Плавный пуск
        • Диск регулятора числа оборотов углублен в корпус - для защиты от случайного переключения
        • Рельефная кнопка фиксатора шпинделя имеет большую площадь - для удобного нажима
        • Корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Компактные габариты и малый вес
        • Поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой
        • Сдув пыли вентилятором с линии разметки на разрезаемом материале - для более точной работы
        • Поворотный защитный кожух регулируется без использования дополнительных инструментов